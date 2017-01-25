СМИ: Павел Яковлев не мог вернуться в "Крылья Советов" из-за ограничений FIFA

Самарские "Крылья Советов" не могли приобрести 25-летнего полузащитника "Анжи" Павла Яковлева из-за ограничений FIFA, сообщает life.ru.

"Анжи" после смены владельца взял курс на существенное сокращение платежной ведомости. Согласно политике нового руководства, зарплата любого из футболистов клуба не должна превышать 1 млн руб. в месяц. Те, кто не согласился на новые условия, получили право подыскивать себе новое место работы.

Одним из таких игроков оказался воспитанник "Спартака" Павел Яковлев. По информации портала, его месячная зарплата в "Анжи" составляла 4 млн руб., и он отказался добровольно сокращать свои доходы в четыре раза. Расторгнув контракт с махачкалинцами, футболист рассматривал предложение самарских "Крыльев Советов", где, по данным портала, Яковлеву обещали зарплату в размере 2 миллионов.

Тем не менее на днях было объявлено, что сделка не состоится. Всему виной - регламент FIFA, запрещающий игроку в течение сезона дважды менять клубную прописку. А в "Анжи" Яковлев перешел в конце августа 2016 г., успев провести серию матчей в ФНЛ-2016/17 за "Спартак-2".

Скорее всего, рассматривая вариант с "Крыльями", агенты Яковлева (которые не могли не знать о нормах FIFA) намеревались защитить интересы своего клиента через правовые инстанции. Однако Яковлев не стал добиваться права провести концовку сезона 2016/17 в "Крыльях", цвета которых ранее на правах аренды уже защищал (2011/12, 2015/16), и теперь снова станет игроком "Анжи".