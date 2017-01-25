В Чапаевске разыскивают "утреннего" грабителя

В Чапаевске полиция возбудила уголовное дело по заявлению 30-летней работницы местного вагонного депо.

Женщина сообщила, что утром 23 января около 5:45 у железнодорожной платформы на нее напал мужчина. Неизвестный, угрожая физической расправой, отнял у женщины золотые серьги и кошелек с небольшой суммой денег.

Оперативные службы разыскивают грабителя.