В Чапаевске разыскивают "утреннего" грабителя

В Чапаевске полиция возбудила уголовное дело по заявлению 30-летней работницы местного вагонного депо.
Женщина сообщила, что утром 23 января около 5:45 у железнодорожной платформы на нее напал мужчина. Неизвестный, угрожая физической расправой, отнял у женщины золотые серьги и кошелек с небольшой суммой денег.
Оперативные службы разыскивают грабителя.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.