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Образование Общество

В Сызрани будет реализован экспериментальный проект в сфере образования

СЫЗРАНЬ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызрань стала экспериментальной площадкой для реализации федерального проекта в области среднего профессионального образования при поддержке ФГАУ "Федеральный институт развития образования".

Как сообщает пресс-служба администрации города, суть его заключается в практическом решении проблемы подготовки кадров, востребованных на современном рынке труда. Проект будет реализовываться на базе сызранского губернского колледжа.

Уже с февраля на базе колледжа будет вести полноценную проектную работу группа, состоящая из 25 сотрудников учреждений среднего профессионального образования и муниципалитета. Будут проведены переговоры с городским руководством, предприятиями, службой занятости. Основной этап реализации проекта начнется в марте.

"На начальном этапе реализации проекта созданной рабочей группе предстоит приложить большие усилия по изучению потребности города в кадровых ресурсах с учетом плана стратегического развития Сызрани, с перспективой на несколько лет. Анализироваться будут не только производства, но и другие городские отрасли - туризм, бизнес, социальная сфера, - которые сегодня прогрессируют", - сообщил заместитель директора филиала ФГАУ "Федеральный институт развития образования" по научной работе Ефим Коган.

Реализуя проект, образовательные учреждения должны планировать свою деятельность по подготовке кадров: обучать специалистов по длительным и коротким программам тем профессиям, которые будут гарантированно востребованы в Сызрани.

Сегодня в сызранских учреждениях профобразования обучается более 5000 человек. Они получают семь профессий и пятьдесят специальностей. Но такое разнообразие не гарантирует трудоустройства выпускников. Кто-то не идет работать, потому что не может найти применение полученным знаниям. Кого-то не устраивает размер зарплаты. В других случаях работодателей не удовлетворяет качество подготовки выпускника.

"Изучение потребностей города в кадрах должно строиться не исходя из возможностей образовательного учреждения, а отражая реальную картину. В учебных заведениях требуется организационная реформа. Необходимо уметь видеть себя как полноценного игрока рынка услуг образования и быстро реагировать на заказ по подготовке кадров", - полагает руководитель управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов.

Глава Сызрани Николай Лядин уже обозначил направления работы, где будут востребованы специалисты. Например, необходимо пополнить штат сотрудников МБУ "Благоустройство" такими профессиями, как озеленители, ландшафтные дизайнеры, а также автодорожники.

Но сегодня в образовательных учреждениях города таким специальностям не обучают. В рамках проекта в губернском колледже уже предусмотрена подготовка специалистов среднего звена по строительству и эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов.

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