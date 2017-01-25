"АктивКапитал Банк" улучшил позиции в рейтингах Banki.ru

В рейтингах российских банков, подготовленных информационным порталом Banki.ru, по данным на январь 2017 года, "АктивКапитал Банк" улучшил свои позиции по сравнению с аналогичными рейтингами на начало 2016 года.

Наиболее существенная динамика за год наблюдается по активам нетто (133 место) и по кредитному портфелю (96 место) - по каждому из этих показателей банк поднялся на 22 пункта. По капиталу банк занял 133 место (+ 3 пункта), по вкладам физических лиц - 77 место (+18 пунктов).

Среди банков Самарской области "АктивКапитал Банк" по состоянию на январь 2017 года занимает 3 место по активам нетто и по капиталу, 2 место по кредитному портфелю, 1 место по вкладам физических лиц.