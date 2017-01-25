"АктивКапитал Банк" улучшил позиции в рейтингах Banki.ru

В рейтингах российских банков, подготовленных информационным порталом Banki.ru, по данным на январь 2017 года, "АктивКапитал Банк" улучшил свои позиции по сравнению с аналогичными рейтингами на начало 2016 года.
Наиболее существенная динамика за год наблюдается по активам нетто (133 место) и по кредитному портфелю (96 место) - по каждому из этих показателей банк поднялся на 22 пункта. По капиталу банк занял 133 место (+ 3 пункта), по вкладам физических лиц - 77 место (+18 пунктов).
Среди банков Самарской области "АктивКапитал Банк" по состоянию на январь 2017 года занимает 3 место по активам нетто и по капиталу, 2 место по кредитному портфелю, 1 место по вкладам физических лиц.
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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.