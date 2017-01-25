В Новокуйбышевске арестован мужчина, подозреваемый в жестоком избиении пенсионера

Во вторник, 24 января, федеральный суд Новокуйбышевска удовлетворил ходатайство следователя об аресте 40-летнего грузчика самарской фирмы по перевозке и сборке мебели, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровья пенсионеру, который от этого скончался.
По версии предварительного следствия, рано утром 21 января в квартире на ул. Миронова, 8 60-летний Николай С. распивал с подозреваемым спиртное, в результате чего мужчины поссорились. В ходе конфликта гость бил хозяина ногами по голове, в результате чего произошло кровоизлияние под мозговую оболочку.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.