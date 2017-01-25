В Новокуйбышевске арестован мужчина, подозреваемый в жестоком избиении пенсионера

Во вторник, 24 января, федеральный суд Новокуйбышевска удовлетворил ходатайство следователя об аресте 40-летнего грузчика самарской фирмы по перевозке и сборке мебели, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровья пенсионеру, который от этого скончался.

По версии предварительного следствия, рано утром 21 января в квартире на ул. Миронова, 8 60-летний Николай С. распивал с подозреваемым спиртное, в результате чего мужчины поссорились. В ходе конфликта гость бил хозяина ногами по голове, в результате чего произошло кровоизлияние под мозговую оболочку.