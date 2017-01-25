Самарское адвокатское бюро RBL объединяется с международной фирмой GRATA International

Адвокатское бюро RBL (Самара) и международная юридическая фирма GRATA (Алмаата, Казахстан) International приняли решение об объединении, сообщила пресс-служба самарской компании.

"Объединение - это осознанный путь развития, выбранный создателями и партнерами компаний для укрепления своих позиций на рынке юридических услуг. Оно позволит клиентам Адвокатского бюро RBL пользоваться услугами офисов GRATA во всех городах Казахстана, в Баку (Азербайджан), Бишкеке (Кыргызстан), Душанбе (Таджикистан), Ташкенте (Узбекистан), в Ашхабаде (Туркменистан), в Улан-Баторе (Монголия)", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, это позволит эффективно реализовывать свои проекты через ассоциированные офисы в Варшаве (Польша), Киеве (Украина), Минске (Беларусь), Новосибирске (Россия), Праге (Чешская Республика), Риге (Латвия), Стамбуле (Турция), Тбилиси (Грузия) и Цюрихе (Швейцария).

Клиенты GRATA International, в свою очередь, получат возможность работать с ведущими юристами в Самарской области и соседних с ней регионах.

"Рынок юридических услуг стремительно меняется. Будущее - за объединениями профессионалов, которые могут предложить клиентам реальную широкую поддержку по содержанию и качеству услуг, а также по территории. GRATA International в авангарде этого движения. Горжусь тем, что мы объединили наши усилия с командой успешных, прогрессивных и динамично развивающихся юристов Адвокатского бюро RBL (RussianBusinessLawyers). Совместно мы добьемся многого. И пусть главными выгодоприобретателями от успеха будут наши клиенты", - отмечает старший партнер GRATA International Ахметжан Абдулллаев.

"Я всегда считал, что будущее юридического бизнеса - в объединении. Наше адвокатское бюро занимает ведущие позиции в Самарской области, GRATA International занимает ведущие позиции в СНГ. В определенный момент стало понятно, что для повышения конкурентоспособности нам необходимо объединиться - чтобы закрепить свои лидерские позиции, идти в ногу со временем. Поэтому мы приняли предложение GRATA об объединении и сотрудничестве под единым брендом GRATA International", - добавил, в свою очередь, управляющий партнер Адвокатского бюро RBL Дмитрий Самигуллин.