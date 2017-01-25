Во время ЧМ-18 в Самаре могут запретить продажу оружия, алкоголя и въезд в город автобусов

Во время проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу в 2018 г. в Самаре могут запретить продажу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также алкоголя в стеклянной таре (накануне и в дни матчей).
Такое положение содержится в указе президента РФ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", проект которого сейчас проходит общественное обсуждение.
Так, согласно документу, с 25 мая по 25 июля 2018 г. на территории Самары устанавливаются повышенные меры антитеррористической безопасности в отношении опасных объектов. Запрещается продажа ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ (за исключением лекарств).
Указ предполагает также приостановку или ограничение опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологические опасные вещества.
Предполагается, что Нацгвардия будет проводить рейды и при выявлении фактов продажи оружия и боеприпасов изымать их.
Кроме того, президентский указ рекомендует местным властям ввести запрет на розничную продажу и употребление алкоголя в стеклянной таре накануне и в дни проведения матчей ЧМ-18, а сами места массового скопления людей пересмотреть и информацию согласовать с оперативным штабом, который будет создан в Самаре в преддверии чемпионата.
Также в случае подписания указа на территорию Самары с 1 июня по 17 июля 2018 г. будет запрещен въезд автобусов. Исключение составят только маршрутные автобусы, и транспорт, владельцы которого заранее получат соответствующее разрешение в "Транспортной дирекции" или в полиции. Кроме того, во время проведения ЧМ предполагается приостановить перевозку в Самару туристов из других городов, чьи поездки не связаны с ЧМ.
Последние комментарии
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.