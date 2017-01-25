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Общество

Во время ЧМ-18 в Самаре могут запретить продажу оружия, алкоголя и въезд в город автобусов

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу в 2018 г. в Самаре могут запретить продажу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также алкоголя в стеклянной таре (накануне и в дни матчей).

Такое положение содержится в указе президента РФ "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", проект которого сейчас проходит общественное обсуждение.

Так, согласно документу, с 25 мая по 25 июля 2018 г. на территории Самары устанавливаются повышенные меры антитеррористической безопасности в отношении опасных объектов. Запрещается продажа ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ (за исключением лекарств).

Указ предполагает также приостановку или ограничение опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологические опасные вещества.

Предполагается, что Нацгвардия будет проводить рейды и при выявлении фактов продажи оружия и боеприпасов изымать их.

Кроме того, президентский указ рекомендует местным властям ввести запрет на розничную продажу и употребление алкоголя в стеклянной таре накануне и в дни проведения матчей ЧМ-18, а сами места массового скопления людей пересмотреть и информацию согласовать с оперативным штабом, который будет создан в Самаре в преддверии чемпионата.

Также в случае подписания указа на территорию Самары с 1 июня по 17 июля 2018 г. будет запрещен въезд автобусов. Исключение составят только маршрутные автобусы, и транспорт, владельцы которого заранее получат соответствующее разрешение в "Транспортной дирекции" или в полиции. Кроме того, во время проведения ЧМ предполагается приостановить перевозку в Самару туристов из других городов, чьи поездки не связаны с ЧМ.

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Последние комментарии

Вася Пупкин 24 января 2017 23:09 Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом

Вася Пупкин 24 января 2017 23:02 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Артем stroysamaru 19 декабря 2016 19:25 Директор МП "Благоустройство": "Мы пересмотрели систему ежедневной уборки города"

Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?

Джон Смит 09 декабря 2016 20:29 11 декабря жители Самары приглашаются для обсуждения логотипа города к ЧМ-18

Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.

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