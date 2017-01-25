Прокуратура и сотрудники СК РФ ведут проверку по факту падения снега на коляску с ребенком

В прокуратуру Промышленного района Самары поступила информация об оказании в больнице им. Середавина помощи шестимесячному ребенку, поступившему с диагнозом "ушиб мягких тканей головы, лица, ссадина лица", сообщили 25 января в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В областной прокуратуре также пояснили, что по результатам осмотра в медицинском учреждении оснований для госпитализации не нашли.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что травму девочка получила 24 января у дома №99а по ул. Победы в Самаре в результате падения снега на детскую коляску.

"Прокуратура Промышленного района установила, что в доме №99 по ул. Победы не производится своевременная очистка общедомового имущества от снега и наледи, - сообщают в прокуратуре Самарской области. - В связи с этим в адрес директора ООО "Газэнергомонтаж" Владимира Царева 25 января внесено представление об устранении нарушений законодательства".

Ранее надзорное ведомство выявило факт несвоевременной очистки крыши дома №77 по ул. Средне-Садовой, находящегося на обслуживании той же УК. После принятия 17 января мер прокурорского реагирования нарушения были устранены, крышу очистили от снега и наледи, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

"Во время проверки будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании и собственников квартир по своевременному принятию мер по очистке балконов от снега и наледи", - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Также 25 января стало известно, что доследственную проверку по поводу получения ребенком травм в результате схода снега с дома сейчас проводят сотрудники СО по Промышленному району СУ СК России по Самарской области. В следственном ведомстве уточнили, что в рамках проверки назначено судебно-медицинское исследование, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры района.