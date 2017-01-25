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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Прокуратура и сотрудники СК РФ ведут проверку по факту падения снега на коляску с ребенком

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прокуратуру Промышленного района Самары поступила информация об оказании в больнице им. Середавина помощи шестимесячному ребенку, поступившему с диагнозом "ушиб мягких тканей головы, лица, ссадина лица", сообщили 25 января в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В областной прокуратуре также пояснили, что по результатам осмотра в медицинском учреждении оснований для госпитализации не нашли.

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что травму девочка получила 24 января у дома №99а по ул. Победы в Самаре в результате падения снега на детскую коляску.

"Прокуратура Промышленного района установила, что в доме №99 по ул. Победы не производится своевременная очистка общедомового имущества от снега и наледи, - сообщают в прокуратуре Самарской области. - В связи с этим в адрес директора ООО "Газэнергомонтаж" Владимира Царева 25 января внесено представление об устранении нарушений законодательства".

Ранее надзорное ведомство выявило факт несвоевременной очистки крыши дома №77 по ул. Средне-Садовой, находящегося на обслуживании той же УК. После принятия 17 января мер прокурорского реагирования нарушения были устранены, крышу очистили от снега и наледи, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

"Во время проверки будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании и собственников квартир по своевременному принятию мер по очистке балконов от снега и наледи", - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Также 25 января стало известно, что доследственную проверку по поводу получения ребенком травм в результате схода снега с дома сейчас проводят сотрудники СО по Промышленному району СУ СК России по Самарской области. В следственном ведомстве уточнили, что в рамках проверки назначено судебно-медицинское исследование, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры района.

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Последние комментарии

Слава Лыков 28 декабря 2016 10:54 Прокуратура: полиция и администрация решили, что в падении ветки на мать с младенцем никто не виноват

Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!

Оксана Глебова 27 декабря 2016 14:02 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!

Елена Затейкина 27 декабря 2016 09:26 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Обалдеть... Сочувствую

Громов Владимир 27 декабря 2016 08:22 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?

Александр Аминчиков 26 декабря 2016 23:56 В Самаре у ТЦ "Кубатура" под асфальт провалилась иномарка

Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.

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