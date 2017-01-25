Из реки Падовка водолазы извлекли тело молодого мужчины

В среду, 25 января, в 8:50 водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения были направлены на поисковые работы в Кинельском районе на реке Падовка, около с. Чубовка, сообщают в ПСС по Самарской области.

Согласно заявлению, поступившему в чрезвычайную службу от сотрудников полиции, в русле реки нужно было найти тело 24-летнего мужчины. "В месте поисковых работ толщина льда составляла 10 см, - сообщили в ПСС по Самарской области. - Прорубь расширили бензопилой". В 12:35 водолаз обнаружил мужчину на глубине 2 м и доставил до берега для передачи сотрудникам полиции.