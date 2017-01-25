Из реки Падовка водолазы извлекли тело молодого мужчины

В среду, 25 января, в 8:50 водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения были направлены на поисковые работы в Кинельском районе на реке Падовка, около с. Чубовка, сообщают в ПСС по Самарской области.
Согласно заявлению, поступившему в чрезвычайную службу от сотрудников полиции, в русле реки нужно было найти тело 24-летнего мужчины.
"В месте поисковых работ толщина льда составляла 10 см, - сообщили в ПСС по Самарской области. - Прорубь расширили бензопилой".
В 12:35 водолаз обнаружил мужчину на глубине 2 м и доставил до берега для передачи сотрудникам полиции.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.