Жителя Алексеевского района подозревают в мошенничестве с соцвыплатами

В Алексеевском районе возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии надзорного ведомства, 10 сентября 2014 г. Денис Давыдов обратился в администрацию района с просьбой включить его и членов семьи в программу по улучшению жилищных условий. При этом для получения выплаты он должен был не менее пяти лет со дня получения денег работать в сфере сельского хозяйства. 16 декабря того же года мужчина получил более 12 млн руб. на семью из трех человек.
При этом прокурорская проверка установила, что Давыдов представил в администрацию района подложный трудовой договор от 19 августа 2014 г. с ООО "Богатовский", а фактически в этой организации никогда не работал.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.