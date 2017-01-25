Жителя Алексеевского района подозревают в мошенничестве с соцвыплатами

В Алексеевском районе возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат в особо крупном размере", сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии надзорного ведомства, 10 сентября 2014 г. Денис Давыдов обратился в администрацию района с просьбой включить его и членов семьи в программу по улучшению жилищных условий. При этом для получения выплаты он должен был не менее пяти лет со дня получения денег работать в сфере сельского хозяйства. 16 декабря того же года мужчина получил более 12 млн руб. на семью из трех человек.

При этом прокурорская проверка установила, что Давыдов представил в администрацию района подложный трудовой договор от 19 августа 2014 г. с ООО "Богатовский", а фактически в этой организации никогда не работал.