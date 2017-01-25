В Самаре неизвестный незаконно присвоил и продал городскую землю

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконного отчуждения участка муниципальной земли в пос. Горелый Хутор, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как выяснило во время проверки надзорное ведомство, в 2015-2016 гг. не установленные правоохранителями лица зарегистрировали право собственности на земельный участок площадью 600 кв. м на основании представленного в Росреестр свидетельства о праве собственности на землю в дачном массиве 5А СНТ "Горелый Хутор". А 14 февраля 2015 г. новоиспеченный собственник продал участок.
Но прокуратура выяснила, что таинственный злоумышленник, зарегистрировавший право собственности и продавший землю, но не раскрывший при этом свою личность, не являлся членом СНТ "Горелый Хутор", а значит, не имел прав на участок.
Таким образом бюджету Самары был причинен крупный ущерб - не менее 800 тыс. рублей.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.