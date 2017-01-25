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Футбол Спорт

Резервисты "Крыльев Советов" продолжают подготовку

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После небольшой паузы и контрольного матча с пензенским "Зенитом" молодежный состав "КС" продолжает свою подготовку к весенней части первенства.

25 января у дублеров прошло занятие в спортивном зале, после чего игроки более часа занимались на искусственном поле клубной базы "Крыльев".

В расположении тренерского штаба Владимира Казакова, Владимира Филиппова, Виктора Гауса и Динара Шарипова сейчас находятся 23 футболиста: это вратари Богдан Овсянников, Максим Павлов, Руслан Дорофеев и Егор Любаков, защитники Максим Васильев, Андрей Дубровин, Владислав Масальский, Денис Лозовик, Илья Ермолаев, Алексей Карасев, полузащитники Геннадий Киселев, Николай Кирица, Александр Богомолов, Артем Ежов, Александр Дмитрюк, Никита Киреев, Михаил Хоромин, Данила Каманцев, Макар Романов, нападающие Эмрах Набатов, Евгений Сланко и Егор Бурюкин. Также защитник Иван Столяров занимается в спортзале по индивидуальной программе.

Тренироваться в Самаре молодежный состав "Крыльев" будет до 2 февраля, после чего 6-го числа команда отправится на свой второй зимний сбор в Крым. Там подопечные Владимира Казакова примут участие в открытом Кубке Крыма, сообщает официальный сайт самарского клуба.

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