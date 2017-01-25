Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 33:25

В среду, 25 января, в своем 12-м матче чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" принимала "Звезду" из Звенигорода.
Матч завершился победой тольяттинской команды - 33:25, сообщает официальный сайт клуба.
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!
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"Лада": Уткина (6/21=28%), Цивка (3/13=23%); Горшкова - 3, Какмоля - 1, Самохина - 10/4, Дмитриева - 7, Голец, Санникова (2 мин.), Юрьева, Щербак - 3, Носикова - 3/1, Малашенко, Барынина - 1, Карпачева - 1, Краснова, Снопова - 4 (4 мин.).