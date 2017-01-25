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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 33:25

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 января, в своем 12-м матче чемпионата России среди команд суперлиги в Тольятти "Лада" принимала "Звезду" из Звенигорода.

Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 33:25 Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 33:25
Фото: Сергей Богатюк

Матч завершился победой тольяттинской команды - 33:25, сообщает официальный сайт клуба.

"Лада": Уткина (6/21=28%), Цивка (3/13=23%); Горшкова - 3, Какмоля - 1, Самохина - 10/4, Дмитриева - 7, Голец, Санникова (2 мин.), Юрьева, Щербак - 3, Носикова - 3/1, Малашенко, Барынина - 1, Карпачева - 1, Краснова, Снопова - 4 (4 мин.).

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Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 33:25

Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 33:25

Гандбольная "Лада" уступила немецкому "Метцингену" — 26:27 (11:16)

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