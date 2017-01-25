ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

В среду, 25 января, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" принимала на своем льду омский "Авангард".
Счет в первом периоде открыл Василий Стрельцов - 1:0. Гости сравнялись в начале второго периода, но до конца отрезка Станислав Бочаров и Виктор Комаров забили по шайбе в ворота "Авангарда" - 3:1. Несмотря на все старания омичей, этот счет стал окончательным, победа "Лады" - 3:1, сообщает официальный сайт лиги.
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