Самарский филиал "Первой Грузовой Компании" увеличил погрузку в полувагонах

В 2016 году Самарский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) перевез 1,5 млн грузов в полувагонах, на 18% превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте увеличился на 39% и составил 1,9 млрд т-км. Доля ПГК в общей погрузке на Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) выросла с 10% до 12%.

Основную номенклатуру грузов составили лом черных металлов, флюсы, кокс, строительные грузы.

Положительная динамика достигнута за счет предоставления грузовладельцам региона широкого спектра услуг на конкурентоспособных условиях, а также привлечения дополнительной грузовой базы предприятий металлургической, лесной, химической отраслей.

В частности, перевозки лома черных металлов выросли по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 14%, до 708 тыс. тонн, флюсов — в 7 раз, до 280 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций КбшЖД в адрес грузополучателей Юго-Восточной, Свердловской, Приволжской, Красноярской и других железных дорог.