16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Стратегия Первой Грузовой Компании: хороший вагон - быстрый вагон "Первая Грузовая Компания" развивает сервисы для грузоотправителей Стандартная экспресс-доставка в Астрахань стала еще быстрее "Автотрейд-логистика" требует признать банкротом бывшего главу холдинга "Автотрейд" Владимира Яркина В областном минтрансе выбрали перевозчиков по межмуниципальным маршрутам

Логистика Транспорт и связь

Самарский филиал "Первой Грузовой Компании" увеличил погрузку в полувагонах

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати

В 2016 году Самарский филиал АО "Первая Грузовая Компания" (ПГК) перевез 1,5 млн грузов в полувагонах, на 18% превысив аналогичный показатель прошлого года. Грузооборот в указанном сегменте увеличился на 39% и составил 1,9 млрд т-км. Доля ПГК в общей погрузке на Куйбышевской железной дороге (КбшЖД) выросла с 10% до 12%.

Основную номенклатуру грузов составили лом черных металлов, флюсы, кокс, строительные грузы.

Положительная динамика достигнута за счет предоставления грузовладельцам региона широкого спектра услуг на конкурентоспособных условиях, а также привлечения дополнительной грузовой базы предприятий металлургической, лесной, химической отраслей.

В частности, перевозки лома черных металлов выросли по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 14%, до 708 тыс. тонн, флюсов — в 7 раз, до 280 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций КбшЖД в адрес грузополучателей Юго-Восточной, Свердловской, Приволжской, Красноярской и других железных дорог.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Ян Ли 19 декабря 2014 21:12 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

Fani Fani 19 декабря 2014 18:25 Алексей Ушамирский вошел в состав совета директоров "Средневолжской логистической компании"

Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр)  405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.

vladigor2006 31 января 2013 00:33 В 2013 г. КбшЖД планирует увеличить грузоперевозки на 2,2%

Кому это интересно? Поднимите руку.

Фото на сайте

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

На Московском шоссе возведена последняя секция тоннеля под проспектом Кирова

Студенты СамГТУ осмотрели строящийся тоннель под проспектом Кирова

Студенты СамГТУ осмотрели строящийся тоннель под проспектом Кирова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5