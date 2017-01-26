В Красноярском районе полицейские задержали автобус с мигрантами

В Красноярском районе сотрудники ГИБДД остановили автобус, в салоне которого находились 19 мигрантов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Иностранцы были доставлены в районный отдел МВД России для установления законности их пребывания на территории России.
При проверке документов сотрудники отделения по вопросам миграции и участковые уполномоченные полиции выяснили, что все пассажиры автобуса являются гражданами одной из соседних республик, девять из них нарушили миграционное законодательство РФ. Полицейские составили четыре административных протокола по ст. 18.8 ч.1. КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").
Также сотрудники органов внутренних дел собрали административные материалы в отношении пяти мигрантов по ст. 18.8. ч.1.1. КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"). Материалы были направлены в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу. По решению суда правонарушителям назначены административные штрафы в размере 3 тыс. руб. с административным выдворением за пределы РФ.
Последние комментарии
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.