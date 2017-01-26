В Красноярском районе полицейские задержали автобус с мигрантами

В Красноярском районе сотрудники ГИБДД остановили автобус, в салоне которого находились 19 мигрантов, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Иностранцы были доставлены в районный отдел МВД России для установления законности их пребывания на территории России.

При проверке документов сотрудники отделения по вопросам миграции и участковые уполномоченные полиции выяснили, что все пассажиры автобуса являются гражданами одной из соседних республик, девять из них нарушили миграционное законодательство РФ. Полицейские составили четыре административных протокола по ст. 18.8 ч.1. КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации").

Также сотрудники органов внутренних дел собрали административные материалы в отношении пяти мигрантов по ст. 18.8. ч.1.1. КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации"). Материалы были направлены в Красноярский районный суд для рассмотрения по существу. По решению суда правонарушителям назначены административные штрафы в размере 3 тыс. руб. с административным выдворением за пределы РФ.