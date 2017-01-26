Самарский арбитраж рассмотрит заявление о признании прав УВД Самары на здание по ул. Никитинской

Самарский арбитражный суд готовится вновь рассмотреть заявление о признании права собственности Российской Федерации на административные помещения по адресу ул. Никитинская, 73а, которые уже много лет занимает подразделение МВД по Ленинскому району Самары, пишет "Самарское обозрение".

Иск администрации городского округа предъявило территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ФАУГИ). 19 января дело было назначено судом к рассмотрению.

Напомним, шесть лет УВД Самары уже предпринимало попытку передать помещения из муниципальной собственности в ведение управления Айвара Кинжабаева, однако в 2011 г. проиграли обе инстанции.

Суды указали, что здание было построено на муниципальные средства уже в 1990-е годы и поэтому на него могут распространяться требования о разграничении прав собственности на имущество советского периода. Муниципалитет против удовлетворения иска возражает.