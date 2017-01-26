В Художественном музее стартует новый лекторий Сергея Баландина

В субботу, 28 января, в 17.00 в Самарском художественном музее начнется новый лекторий от куратора и художника Сергея Баландина "Искусство и зрители в ХХ веке: новые опции".

Первая лекция носит название "Размеры искусства". В ХХ веке художник, кроме холстов и красок, получил в свое распоряжение мощную видео- и аудиоаппаратуру, залы музеев и целые фабрики, готовые создавать работы любой величины и сложности.

Все это понадобилось, чтобы обслуживать толпы зрителей, собирающихся на выставках, концертах и в кинотеатрах. ХХ век - век туризма, век фотографий на память. Все это навсегда изменило художественное мышление и понятие современности. Казимир Малевич сказал: "Кто выше, тот и современнее".

На лекции Сергей Баландин рассмотрит искусство ХХ века как последовательное освоение все большего и большего пространства на примере изобразительного искусства, театра и музыки.

Следующие лекции пройдут 4 февраля в 17:00 ("Воображаемые шедевры") и 11 февраля в 17:00 ("Культура участия против культуры благоговения").

Билет стоит 50 рублей.