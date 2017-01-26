На торги будут выставлены шесть участков, принадлежащих "Белому Яру"

ООО "ИнвестКонсалт" по поручению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области объявило аукцион по реализации арестованного имущества - шести участков ООО "Белый Яр", пишет "Самарское обозрение".

Общество было зарегистрировано в Самаре в 2010 году. Учредителем организации выступают Кирилл Сукочев и Любовь Рубцова. В 2010 г. "Белый Яр" анонсировал строительство коттеджного поселка в

Красноярском районе Самарской области. Предполагалось, что площадь поселка составит 12,3 га.

Однако проект не был реализован. Теперь на участки, принадлежащие ООО, наложен арест, и они подлежат реализации на торгах. Потенциальным покупателям будет предложено шесть площадок, предназначенных для жилищного строительства.

Площадь каждого участка составляет 1000 кв. м. Соответственно, равна и начальная стоимость каждого лота - 776,06 тыс. рублей. При этом, согласно данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость каждого участка равна 157,09 тыс. рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 января по 30 января по понедельникам, вторникам и четвергам. Сами торги пройдут 7 февраля.