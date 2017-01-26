На торги будут выставлены шесть участков, принадлежащих "Белому Яру"

ООО "ИнвестКонсалт" по поручению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области объявило аукцион по реализации арестованного имущества - шести участков ООО "Белый Яр", пишет "Самарское обозрение".
Общество было зарегистрировано в Самаре в 2010 году. Учредителем организации выступают Кирилл Сукочев и Любовь Рубцова. В 2010 г. "Белый Яр" анонсировал строительство коттеджного поселка в
Красноярском районе Самарской области. Предполагалось, что площадь поселка составит 12,3 га.
Красноярском районе Самарской области. Предполагалось, что площадь поселка составит 12,3 га.
Однако проект не был реализован. Теперь на участки, принадлежащие ООО, наложен арест, и они подлежат реализации на торгах. Потенциальным покупателям будет предложено шесть площадок, предназначенных для жилищного строительства.
Площадь каждого участка составляет 1000 кв. м. Соответственно, равна и начальная стоимость каждого лота - 776,06 тыс. рублей. При этом, согласно данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость каждого участка равна 157,09 тыс. рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 января по 30 января по понедельникам, вторникам и четвергам. Сами торги пройдут 7 февраля.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А Волга она одна.
Не все так просто в королевстве(
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги