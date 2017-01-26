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Экономика и бизнес

На торги будут выставлены шесть участков, принадлежащих "Белому Яру"

КРАСНЫЙ ЯР. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ООО "ИнвестКонсалт" по поручению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области объявило аукцион по реализации арестованного имущества - шести участков ООО "Белый Яр", пишет "Самарское обозрение".

Общество было зарегистрировано в Самаре в 2010 году. Учредителем организации выступают Кирилл Сукочев и Любовь Рубцова. В 2010 г. "Белый Яр" анонсировал строительство коттеджного поселка в
Красноярском районе Самарской области. Предполагалось, что площадь поселка составит 12,3 га.
Однако проект не был реализован. Теперь на участки, принадлежащие ООО, наложен арест, и они подлежат реализации на торгах. Потенциальным покупателям будет предложено шесть площадок, предназначенных для жилищного строительства.
Площадь каждого участка составляет 1000 кв. м. Соответственно, равна и начальная стоимость каждого лота - 776,06 тыс. рублей. При этом, согласно данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость каждого участка равна 157,09 тыс. рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 17 января по 30 января по понедельникам, вторникам и четвергам. Сами торги пройдут 7 февраля.

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