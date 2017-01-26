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Строительство Строительство и недвижимость

Слушания по проекту "5 кварталов" получили положительное заключение

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары вынес положительное заключение по результатам публичных слушаний о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в отношении земельного участка, где предполагается реализация проекта реновации "5 кварталов", сообщает министерство строительства области.

Слушания по проекту "5 кварталов" получили положительное заключение Слушания по проекту "5 кварталов" получили положительное заключение
Фото: rs63.ru

Участок располагается в Ленинском районе в границах улиц Молодогвардейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой и Льва Толстого.

Напомним, сами слушания проходили 16 января. Изменения коснутся смены зон с Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части центрального района) и  Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3-6 этажей) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного значения).

Как заявил исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов, изменения, принятые по результатам публичных слушаний, позволят реализовать проект "Пять кварталов" с максимальным эффектом.

"Проект "5 кварталов" предполагает не только строительство жилых домов и коммерческих помещений. Прежде всего это один из вариантов оживления ныне деградирующего пространства. Проект продуман таким образом, что позволит не только сохранить существующие на данной территории памятники архитектуры, но и вдохнуть в них новую жизнь, придав им новое функциональное назначение. Именно поэтому нам было необходимо получить согласие на смену зон на данном участке - чтобы продолжить работу над проектом. Зона Ц-3 выбрана нами не случайно, поскольку она соединяет в себе различные формы ее использования: строительство жилых домов, объектов общегородского, социального и культурного значения", - заявил Реналь Мязитов.

Как сообщает региональный минстрой, после получения постановления о внесении изменений в Правила застройки и землепользования все заинтересованные лица смогут участвовать в обсуждении самого проекта. Проект в настоящее время находится на рассмотрении в департаменте градостроительства Самары.

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