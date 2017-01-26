Слушания по проекту "5 кварталов" получили положительное заключение

Департамент градостроительства Самары вынес положительное заключение по результатам публичных слушаний о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в отношении земельного участка, где предполагается реализация проекта реновации "5 кварталов", сообщает министерство строительства области.

Участок располагается в Ленинском районе в границах улиц Молодогвардейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой и Льва Толстого.

Напомним, сами слушания проходили 16 января. Изменения коснутся смены зон с Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части центрального района) и Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 3-6 этажей) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного значения).

Как заявил исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов, изменения, принятые по результатам публичных слушаний, позволят реализовать проект "Пять кварталов" с максимальным эффектом.

"Проект "5 кварталов" предполагает не только строительство жилых домов и коммерческих помещений. Прежде всего это один из вариантов оживления ныне деградирующего пространства. Проект продуман таким образом, что позволит не только сохранить существующие на данной территории памятники архитектуры, но и вдохнуть в них новую жизнь, придав им новое функциональное назначение. Именно поэтому нам было необходимо получить согласие на смену зон на данном участке - чтобы продолжить работу над проектом. Зона Ц-3 выбрана нами не случайно, поскольку она соединяет в себе различные формы ее использования: строительство жилых домов, объектов общегородского, социального и культурного значения", - заявил Реналь Мязитов.

Как сообщает региональный минстрой, после получения постановления о внесении изменений в Правила застройки и землепользования все заинтересованные лица смогут участвовать в обсуждении самого проекта. Проект в настоящее время находится на рассмотрении в департаменте градостроительства Самары.