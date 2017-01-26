Самарская страховая компания "Астро-Волга-Мед" продана "МАКС-М"

Самарская страховая компания "Астро-Волга-Мед" продана АО "МАКС-М", автоматически ставшему крупнейшим игроком самарского рынка ОМС, сообщает "Самарское обозрение".
АО "СК "Астро-Волга-Мед" ("АВМ") входит в состав холдинга, возглавляемого известным самарским страховщиком Владимиром Краснощековым. Страховая компания контролировала более 50% местного рынка обязательного медицинского страхования.
Напомним, в августе прошлого года Федеральная антимонопольная служба согласовала процесс продажи "Астро-Волга-Меда" дочерней структуре холдинга "Ингосстрах" - АО "Инвест-Полис". Сделка так и не состоялась. В декабре ФАС согласовала заявку еще одного претендента на "АВМ" - АО "МАКС-М".
На этой неделе федеральный страховщик отчитался о завершении сделки по приобретению самарского конкурента.
"АО "МАКС-М" завершило сделку по приобретению АО "Страховая компания "Астро-Волга-Мед". Теперь медицинская страховая компания "МАКС-М" является единственным акционером АО "СК "Астро-Волга-Мед", - сообщили в пресс-службе федерального страховщика.
"Астро-Волга-Мед" - один из крупнейших страховщиков ОМС в Поволжье и лидер по количеству застрахованных (более 1,7 млн человек). Полисы ОМС компании имеет более половины населения Самарской области. В Самаре и Тольятти это около 50% жителей, а в городах Отрадном и Похвистнево - более 90%. Всего рыночная доля компании в регионе составляет порядка 54%". Теперь группа "МАКС" будет контролировать порядка 76,1% самарского рынка ОМС.
В ноябре прошлого года также стало известно, что собственника сменил другой актив Краснощекова - СК "Астро-Волга" ("АВ") - владельцем, которого стала московская компания "Диалект Групп".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.