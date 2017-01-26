Самарская страховая компания "Астро-Волга-Мед" продана "МАКС-М"

Самарская страховая компания "Астро-Волга-Мед" продана АО "МАКС-М", автоматически ставшему крупнейшим игроком самарского рынка ОМС, сообщает "Самарское обозрение".

АО "СК "Астро-Волга-Мед" ("АВМ") входит в состав холдинга, возглавляемого известным самарским страховщиком Владимиром Краснощековым. Страховая компания контролировала более 50% местного рынка обязательного медицинского страхования.

Напомним, в августе прошлого года Федеральная антимонопольная служба согласовала процесс продажи "Астро-Волга-Меда" дочерней структуре холдинга "Ингосстрах" - АО "Инвест-Полис". Сделка так и не состоялась. В декабре ФАС согласовала заявку еще одного претендента на "АВМ" - АО "МАКС-М".

На этой неделе федеральный страховщик отчитался о завершении сделки по приобретению самарского конкурента.

"АО "МАКС-М" завершило сделку по приобретению АО "Страховая компания "Астро-Волга-Мед". Теперь медицинская страховая компания "МАКС-М" является единственным акционером АО "СК "Астро-Волга-Мед", - сообщили в пресс-службе федерального страховщика.

"Астро-Волга-Мед" - один из крупнейших страховщиков ОМС в Поволжье и лидер по количеству застрахованных (более 1,7 млн человек). Полисы ОМС компании имеет более половины населения Самарской области. В Самаре и Тольятти это около 50% жителей, а в городах Отрадном и Похвистнево - более 90%. Всего рыночная доля компании в регионе составляет порядка 54%". Теперь группа "МАКС" будет контролировать порядка 76,1% самарского рынка ОМС.

В ноябре прошлого года также стало известно, что собственника сменил другой актив Краснощекова - СК "Астро-Волга" ("АВ") - владельцем, которого стала московская компания "Диалект Групп".