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Страхование Финансы

Самарская страховая компания "Астро-Волга-Мед" продана "МАКС-М"

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарская страховая компания "Астро-Волга-Мед" продана АО "МАКС-М", автоматически ставшему крупнейшим игроком самарского рынка ОМС, сообщает "Самарское обозрение".

Самарская страховая компания "Астро-Волга-Мед" продана "МАКС-М" Самарская страховая компания "Астро-Волга-Мед" продана "МАКС-М"
Фото: foto.cheb.ru

АО "СК "Астро-Волга-Мед" ("АВМ") входит в состав холдинга, возглавляемого известным самарским страховщиком Владимиром Краснощековым. Страховая компания контролировала более 50% местного рынка обязательного медицинского страхования.

Напомним, в августе прошлого года Федеральная антимонопольная служба согласовала процесс продажи "Астро-Волга-Меда" дочерней структуре холдинга "Ингосстрах" - АО "Инвест-Полис". Сделка так и не состоялась. В декабре ФАС согласовала заявку еще одного претендента на "АВМ" - АО "МАКС-М".

На этой неделе федеральный страховщик отчитался о завершении сделки по приобретению самарского конкурента.

"АО "МАКС-М" завершило сделку по приобретению АО "Страховая компания "Астро-Волга-Мед". Теперь медицинская страховая компания "МАКС-М" является единственным акционером АО "СК "Астро-Волга-Мед", - сообщили в пресс-службе федерального страховщика.

"Астро-Волга-Мед" - один из крупнейших страховщиков ОМС в Поволжье и лидер по количеству застрахованных (более 1,7 млн человек). Полисы ОМС компании имеет более половины населения Самарской области. В Самаре и Тольятти это около 50% жителей, а в городах Отрадном и Похвистнево - более 90%. Всего рыночная доля компании в регионе составляет порядка 54%". Теперь группа "МАКС" будет контролировать порядка 76,1% самарского рынка ОМС.

В ноябре прошлого года также стало известно, что собственника сменил другой актив Краснощекова - СК "Астро-Волга" ("АВ") - владельцем, которого стала московская компания "Диалект Групп".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 07:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 07:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 21:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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