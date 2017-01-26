В Самаре у пл. Кирова столкнулись легковушка и трамвай

В четверг, 26 января, в 09:51 в районе пересечения пр. Кирова и ул. Победы произошло столкновение легковушки и трамвая маршрута №8 следовавшего в сторону Юнгородка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ТТУ.

Сейчас данных о пострадавших нет. Как сообщили в ТТУ, в 10:06 столкнувшиеся транспортные средства разъехались по взаимной договоренности без сотрудников ГИБДД.