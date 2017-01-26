В 2016 году Россельхозбанк направил на развитие АПК свыше 1 трлн рублей

В 2016 году Россельхозбанк на 62% увеличил объем кредитования агропромышленного комплекса России, предоставив аграриям рекордные 1,03 трлн рублей. Из них 260 млрд рублей направлено на финансирование сезонных работ, что на 37% больше показателя 2015 года. Доля Банка на рынке кредитования сезонных работ превысила 75%, увеличившись на 4 процентных пункта.

По итогам прошлого года кредитный портфель Россельхозбанка в АПК составил 1,2 трлн рублей. В целом Банк укрепил лидерство в кредитовании данного сектора экономики и обеспечил выполнение всех обязательств по расширению поддержки отрасли.

В 2017 году АО "Россельхозбанк" продолжит наращивать объемы финансирования сельхозтоваропроизводителей как на текущие, так и на инвестиционные цели, в том числе в рамках новой программы льготного кредитования аграриев по ставке не выше 5% годовых. В настоящее время Банк полностью готов к реализации данного механизма.