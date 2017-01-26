В 2016 году Россельхозбанк направил на развитие АПК свыше 1 трлн рублей

В 2016 году Россельхозбанк на 62% увеличил объем кредитования агропромышленного комплекса России, предоставив аграриям рекордные 1,03 трлн рублей. Из них 260 млрд рублей направлено на финансирование сезонных работ, что на 37% больше показателя 2015 года. Доля Банка на рынке кредитования сезонных работ превысила 75%, увеличившись на 4 процентных пункта.
По итогам прошлого года кредитный портфель Россельхозбанка в АПК составил 1,2 трлн рублей. В целом Банк укрепил лидерство в кредитовании данного сектора экономики и обеспечил выполнение всех обязательств по расширению поддержки отрасли.
В 2017 году АО "Россельхозбанк" продолжит наращивать объемы финансирования сельхозтоваропроизводителей как на текущие, так и на инвестиционные цели, в том числе в рамках новой программы льготного кредитования аграриев по ставке не выше 5% годовых. В настоящее время Банк полностью готов к реализации данного механизма.
Последние комментарии
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.