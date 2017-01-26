"Ростелеком" подключил более чем 100 школ Самарской области к Интернету по оптике

В 2016 году "Ростелеком" организовал доступ в сеть Интернет по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) для более чем 100 образовательных учреждений в городах и сельских населенных пунктах Самарской области. Для реализации проекта построено более 100 км ВОЛС. В каждой школе, помимо выделенной линии, организованы по две точки беспроводного доступа в сеть Wi-Fi для получения информации с планшетов или смартфонов.

Работы выполняются в рамках подписанного в сентябре 2015 года соглашения между ПАО "Ростелеком" и правительством Самарской области о создании корпоративной региональной образовательной сети связи государственных и муниципальных образовательных организаций Самарской области. Всего с начала реализации проекта построено более чем 370 км волоконно-оптических сетей связи до 566 школ губернии.

Это позволило создать единую информационно-образовательную среду с виртуальными сообществами для школьников и преподавателей, внедрить в учебный процесс дистанционное обучение, интегрировать школьные сети с информационными ресурсами органов управления образованием Самарской области, автоматизировать процессы организации школьного питания.

Директор Самарского филиала "Ростелекома" Сергей Иванов отметил: "Интернет-технологии сегодня с успехом применяются в учебных заведениях. Предоставив самым удаленным школам губернии доступ к оцифрованным изданиям библиотек, цифровым методическим и учебным материалам, мы тем самым уравняли их возможности с престижными лицеями и гимназиями областной столицы".