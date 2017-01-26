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Интернет Транспорт и связь

"Ростелеком" подключил более чем 100 школ Самарской области к Интернету по оптике

САМАРА.26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2016 году "Ростелеком" организовал доступ в сеть Интернет по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) для более чем 100 образовательных учреждений в городах и сельских населенных пунктах Самарской области. Для реализации проекта построено более 100 км ВОЛС. В каждой школе, помимо выделенной линии, организованы по две точки беспроводного доступа в сеть Wi-Fi для получения информации с планшетов или смартфонов.

Работы выполняются в рамках подписанного в сентябре 2015 года соглашения между ПАО "Ростелеком" и правительством Самарской области о создании корпоративной региональной образовательной сети связи государственных и муниципальных образовательных организаций Самарской области. Всего с начала реализации проекта построено более чем 370 км волоконно-оптических сетей связи до 566 школ губернии.

Это позволило создать единую информационно-образовательную среду с виртуальными сообществами для школьников и преподавателей, внедрить в учебный процесс дистанционное обучение, интегрировать школьные сети с информационными ресурсами органов управления образованием Самарской области, автоматизировать процессы организации школьного питания.

Директор Самарского филиала "Ростелекома" Сергей Иванов отметил: "Интернет-технологии сегодня с успехом применяются в учебных заведениях. Предоставив самым удаленным школам губернии доступ к оцифрованным изданиям библиотек, цифровым методическим и учебным материалам, мы тем самым уравняли их возможности с престижными лицеями и гимназиями областной столицы".

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Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 13:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 20:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 13:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 20:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 11:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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