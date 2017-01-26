Глава областной ГАИ рассказал об итогах работы и планах подчиненных

Аварии на дорогах Самарской области стали происходить реже. В 2016 г. в регионе случилось 3821 ДТП, что на 1,6% меньше, чем в 2015 году. Об этом на встрече с журналистами сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД по Самарской области Игорь Антонов.

Как отметил Антонов, наблюдается снижение количества ДТП практически по всем показателям, в том числе стали реже попадать в неприятности начинающие водители.

В то же время возросло количество аварий, произошедших с участием детей. Последние попадали в аварии в 2016 г. 479 раз, что почти на 3% больше, чем в 2015 году. Погибли 12 ребят (на 20% больше), получили ранения 523 ребенка (больше на 3,6%).

"Также произошел рост количества ДТП с участием нетрезвых водителей или водителей, отказавшихся от медосвидетельствования, - отметил Антонов. - Ситуация в 2016 г. значительно ухудшилась, а в предыдущие три года этот показатель снижался".

Еще сотрудников Госавтоинспекции беспокоят нарушители-велосипедисты. Часто это несовершеннолетние. "Задача родителей - заставить ребенка-велосипедиста двигаться по пешеходному переходу, спешиваясь, - отметил Антонов. - Это одно из часто встречающихся нарушений, приводящих к ДТП".

Как отметил Антонов, в планах его ведомства в 2017 г. в числе прочего - увеличение количества видеокамер. Сейчас на дорогах Самарской области работают 83 стационарных и 232 передвижных комплекса.

"В 2017 г. запланирован ввод в эксплуатацию стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД на 16 железнодорожных переездах, - рассказал начальник областной Госавтоинспекции. - С января начался поэтапный ввод в эксплуатацию стационарных комплексов на 73 перекрестках, а также на 50 участках для фиксации нарушений скоростного режима".

Антонов также ответил на вопросы журналистов, касающихся пробок на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе. По его словам, здесь следует убрать наземные пешеходные переходы, а вход в станцию метро "Московская" оснастить сходнями и приспособить под подземный переход. По словам Антонова, такой переход будет безопаснее для пешеходов и сократит пробки на дороге. Сейчас ведутся подготовительные работы.

Также Антонов сообщил, что в будущем году автовладельцев, вероятно, ждут изменения в законодательстве. В частности, он напомнил об одном из обсуждаемых законопроектов, который может обязать водителей перевозить детей до семи лет только в автокреслах.

"При ДТП на детей до семи лет бустер практически не влияет, - отметил Антонов. - Я поддерживаю этот законопроект".