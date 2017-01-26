Президент России вручил государственную награду рабочему "Тяжмаша" Юрию Пушкину

В четверг, 26 января, в Екатерининском зале Кремля состоялась церемония вручения государственных наград и дипломов о присвоении почетных званий выдающимся гражданам страны.

Президент России Владимир Путин наградил слесаря-электромонтажника АО "Тяжмаш" из Сызрани Юрия Пушкина орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.

"Прежде всего, хотел бы искренне поздравить тех, чьи выдающиеся успехи в профессии, на ратном поприще, в общественной деятельности заслужили высокую оценку Родины, - сказал глава государства. - Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для тысяч, а может и миллионов людей, и это не менее значимо, чем достигнутые вами результаты".

Владимир Путин отметил, что многие присутствующие в зале снискали авторитет не только как высококлассные специалисты, но и как талантливые наставники и активно делятся богатейшим опытом, обучая своему ремеслу новые поколения. Среди них - электромонтажник Юрий Пушкин.

Юрий Федорович пришел на завод "Тяжмаш " в 1959 г. - в самом начале развития космической эпохи в стране - и сразу стал работать над изделиями особого назначения для военных и космических целей. За время работы в цехе обучил профессии слесаря-электромонтажника несколько десятков человек, которые в настоящее время работают самостоятельно и успешно справляются с производственными заданиями. Юрий Пушкин - активный рационализатор, его инновационные решения легли в основу многих конструкторских разработок, которые привели к полному импортозамещению электрооборудования в производстве изделий специальной техники и продукции государственного назначения.

"Для меня это очень большая награда и очень важное признание заслуг, - рассказал орденоносец корреспонденту Волга Ньюс. - Получить орден из рук президента страны - очень почетно. Я работал на разных космодромах (Байконур, Плесецк, Куру), участвовал в возведении космодрома Восточный. Вместе с президентом страны все мы очень радовались первому запуску с нового космодрома".