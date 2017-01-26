По делу экс-полковника ГРУ проведут дополнительную лингвистическую экспертизу

В Приволжском окружном военном суде на неопределенное время отложили рассмотрение уголовного дела в отношении полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова.
Напомним, его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на основании появившейся в 2015 г. в Интернете видеозаписи. Она была сделана в палате №3 больницы ГУФСИН в Республике Мордовия. Владимир Квачков отбывает наказание за организацию вооруженного мятежа. На видеозаписи он призывает своих единомышленников объединиться, несмотря на идеологические разногласия.
Эксперты, к которым обратились мордовские сотрудники ФСБ, обнаружили в словах Квачкова признаки призыва к террористической деятельности. Интересно, что специалисты, привлеченные позднее стороной защиты, опровергали подобные выводы.
Как сообщили в Приволжском окружном военном суде, по делу судом назначена новая психолого-лингвистическая экспертиза, которая должна положить конец сомнениям. Какое время потребуется для ее выполнения, пока не ясно, поэтому заседания отложены без назначения определенной даты.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!