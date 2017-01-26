По делу экс-полковника ГРУ проведут дополнительную лингвистическую экспертизу

В Приволжском окружном военном суде на неопределенное время отложили рассмотрение уголовного дела в отношении полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова.

Напомним, его обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на основании появившейся в 2015 г. в Интернете видеозаписи. Она была сделана в палате №3 больницы ГУФСИН в Республике Мордовия. Владимир Квачков отбывает наказание за организацию вооруженного мятежа. На видеозаписи он призывает своих единомышленников объединиться, несмотря на идеологические разногласия.

Эксперты, к которым обратились мордовские сотрудники ФСБ, обнаружили в словах Квачкова признаки призыва к террористической деятельности. Интересно, что специалисты, привлеченные позднее стороной защиты, опровергали подобные выводы.

Как сообщили в Приволжском окружном военном суде, по делу судом назначена новая психолого-лингвистическая экспертиза, которая должна положить конец сомнениям. Какое время потребуется для ее выполнения, пока не ясно, поэтому заседания отложены без назначения определенной даты.