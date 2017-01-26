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За год в Самарской области поженились более 21,5 тысячи пар

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошедший год органы ЗАГС региона зарегистрировали 21 554 акта о заключении брака.

Желающих вступить в брак по сравнению с 2015 годом стало меньше на 4 241. Чаще всего мужчины и женщины вступали в брак в возрасте от 25 до 34 лет.

Количество браков с участием несовершеннолетних сократилось на 13,5%.

Браки с иностранцами составляют 6% от общего количества зарегистрированных актов. Из них большинство браков (89,8%) заключили с гражданами стран СНГ. Чаще всего регистрируют браки с гражданами Таджикистана (274 акта), на втором месте граждане Азербайджана (218 актов), на третьем - Узбекистана (189 актов), на четвертом - Украины (152 акта).

С гражданами дальнего зарубежья зарегистрировали 136 актов, в том числе с гражданами Турции (17), Израиля (11), Германии (13), Вьетнама (6), Египта (5), Италии (4). По три брака заключили с гражданами Болгарии, Великобритании, Индии, Испании, Сербии и США. По два брака - с гражданами Австралии, Иордании, Норвегии, Канады, Польши, Франции, Швеции. По одному браку зарегистрировали с представителями Алжира, Боснии и Герцеговины, Ганы, Камеруна, Индонезии, Конго, Нидерландов, Черногории, Румынии, Словении, Перу, Шри-Ланки, Швейцарии, Эквадора, ЮАР.

Также за год зарегистрировали 14 070 актов о расторжении брака. Их число по сравнению с 2015 годом снизилось на 1,1%. Критический возраст разводов у мужчин - 40-49 лет, у женщин - 25-39 лет, сообщили на совещании по итогам деятельности управления ЗАГС Самарской области за 2016 год.

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