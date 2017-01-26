В Волжском районе объявлен конкурс на пост главы

Собрание представителей Волжского района объявило конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Кандидаты смогут подать свои документы с 25 января по 13 февраля.

Напомним, пост руководителя муниципалитета стал вакантным после того, как в декабре прошлого года глава района Александр Баландин возглавил министерство строительства Самарской области.

Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета был назначен заместитель главы района Андрей Маслов.

Собрание представителей назначило членов конкурсной комиссии по выбору главы района. Среди них - председатель собрания представителей района, депутат от сельского поселения Подъем-Михайловка Александр Ядринцев, депутат собрания представителей района от сельского поселения Дубовый Умет Александр Каширин, который также является и.о. начальника ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн". В конкурсную комиссию также назначены депутат от сельского поселения Дубовый Умет, генеральный директор МУСПП "Первомайский" Алексей Лудцев, глава сельского поселения Курумоч Олег Катынский.