В Волжском районе объявлен конкурс на пост главы

Собрание представителей Волжского района объявило конкурс на замещение должности главы муниципалитета. Кандидаты смогут подать свои документы с 25 января по 13 февраля.
Напомним, пост руководителя муниципалитета стал вакантным после того, как в декабре прошлого года глава района Александр Баландин возглавил министерство строительства Самарской области.
Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета был назначен заместитель главы района Андрей Маслов.
Собрание представителей назначило членов конкурсной комиссии по выбору главы района. Среди них - председатель собрания представителей района, депутат от сельского поселения Подъем-Михайловка Александр Ядринцев, депутат собрания представителей района от сельского поселения Дубовый Умет Александр Каширин, который также является и.о. начальника ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн". В конкурсную комиссию также назначены депутат от сельского поселения Дубовый Умет, генеральный директор МУСПП "Первомайский" Алексей Лудцев, глава сельского поселения Курумоч Олег Катынский.
Последние комментарии
Строительство упорно шагает к берегу Волги.
Скажите, пожалуйста, а чем закончилась аналогичная проверка в гимназии №3 в 2014-15 г.г.? Кажется, ничем. А там всё было гораздо хуже.
А для чего тогда проводятся публичные слушания. Завод 4 месяца как уже работает, а результаты по смене зонирования территории и Правил застройки 5 ноября. Конечно же и жители Крутых Ключей и п.Озерки и п. Козелки и Шведской слободы будут против. Жаль, что большинство не просматривают местные СМИ и не знают о том, какой их ожидает "СЮРПРИЗ" после того, как завод начнет работать в полную силу. У нашей семьи была дача на 172 км., там же в 80-е годы работал точно такой же завод. С участка мы приезжали как шахтеры после смены, а весь урожай подолгу в воде вымачивали , чтобы копоть с фруктов на дно посуды осела. И тут тоже завод же не под стеклянным колпаком работать будет. Ветер с асфальтовой пылью и школу и детский садик достанет. Все это грустно, потому что тот, кто будет владеть этим хозяйством уж точно не здесь живет. ему-то точно безразлично мнение жителей микрорайона и поселков.
А про транспорт молчание
Стоит пожелать удачи и порадоваться за молодые кадры!