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Футбол Спорт

"Крылья Советов" провели первое тренировочное занятие на втором сборе

БЕЛЕК. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 января, "Крылья Советов" провели первое тренировочное занятие на втором сборе.

"Крылья Советов" провели первое тренировочное занятие на втором сборе "Крылья Советов" провели первое тренировочное занятие на втором сборе
Фото: Андрей Кухарец

Игроки, разделившись на две группы, поочередно работали в фитнес-центре отеля. Занятие проходило под руководством тренера по физической подготовке Олега Саматова. Каждый футболист прошел полный цикл упражнений в тренажерном зале, длившийся чуть больше часа. Вечером "Крыльям" предстоит провести игровую тренировку на поле отеля, сообщает официальный сайт клуба.

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