В четверг, 26 января, "Крылья Советов" провели первое тренировочное занятие на втором сборе.
Игроки, разделившись на две группы, поочередно работали в фитнес-центре отеля. Занятие проходило под руководством тренера по физической подготовке Олега Саматова. Каждый футболист прошел полный цикл упражнений в тренажерном зале, длившийся чуть больше часа. Вечером "Крыльям" предстоит провести игровую тренировку на поле отеля, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
попер шантаж
снова крылья не забили. звание самой незабивающей команды прошлого сезона видимо никого ничему не научила.
Какой-нить ответ
присосались упыри к футболу -только осиновый кол спасет
ничего хорошего. наверное в краснодар уйдет