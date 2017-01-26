В четверг, 26 января, "Крылья Советов" провели первое тренировочное занятие на втором сборе.

Игроки, разделившись на две группы, поочередно работали в фитнес-центре отеля. Занятие проходило под руководством тренера по физической подготовке Олега Саматова. Каждый футболист прошел полный цикл упражнений в тренажерном зале, длившийся чуть больше часа. Вечером "Крыльям" предстоит провести игровую тренировку на поле отеля, сообщает официальный сайт клуба.