В Самарской области из-за похолодания объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение в связи с аномально холодной погодой, сообщает приволжское УГМС.

C 26 по 31 января среднесуточная температура воздуха будет ниже климатических значений на 9 градусов и более.

В четверг, 26 января, местами пройдет небольшой снег, местами умеренная метель, температура воздуха ночью составит -13… -18°C, местами до -23°C. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м/с. Днем температура воздуха составит -11… -16°C. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В пятницу, 27 января, ночью местами небольшой снег. Столбик термометра опустится от -14 до -19°C, местами до -24°C. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температура воздуха составит -11… -16°C. Ветер северный 6-11 м/с. На дорогах гололедица.

В субботу, 28 января, синоптики обещают облачную погоду, небольшой снег. Ночью похолодает до -14… -29°C, днем -11… -16°C. Ветер западный 6-11 м/с. На дорогах гололедица.