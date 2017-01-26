16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцев просят рассказать, сколько рыбы они ловят в год В Самарской области из-за похолодания объявлено штормовое предупреждение Мужчина, разрушивший 193 м береговой полосы на территории "Самарской Луки", предстанет перед судом В области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных холодов Резиденты технопарка "Жигулевская долина" представляют полезные разработки

Экология Общество

В Самарской области из-за похолодания объявлено штормовое предупреждение

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 1158
Версия для печати

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение в связи с аномально холодной погодой, сообщает приволжское УГМС.

C 26 по 31 января среднесуточная температура воздуха будет ниже климатических значений на 9 градусов и более.

В четверг, 26 января, местами пройдет небольшой снег, местами умеренная метель, температура воздуха ночью составит -13… -18°C, местами до -23°C. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м/с. Днем температура воздуха составит -11… -16°C. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

В пятницу, 27 января, ночью местами небольшой снег. Столбик термометра опустится от -14 до -19°C, местами до -24°C. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температура воздуха составит -11… -16°C. Ветер северный 6-11 м/с. На дорогах гололедица.

В субботу, 28 января, синоптики обещают облачную погоду, небольшой снег. Ночью похолодает до -14… -29°C, днем -11… -16°C. Ветер западный 6-11 м/с. На дорогах гололедица.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Денежкин 29 июня 2016 17:53 Запрет на рыбалку в Самарской области могут продлить до конца июня

Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков

Андрей Еговитин 05 июня 2016 07:24 Запрет на рыбалку в Самарской области могут продлить до конца июня

Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!

Dmitry Lakotsenin 02 сентября 2015 21:04 В районе стрелки рек Волга и Сок незаконно перегружают песок

Заметьте, не первый год!

Павел Торшин 17 июля 2015 04:09 Из Бузулукского бора до 2016 г. уберут все аварийные нефтяные скважины

Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"

Aleksey Sergeev 25 июня 2015 07:36 Самарские рыбколхозы угодили в сети правосудия

Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.

Фото на сайте

В Исаклах прошел экологический карнавал "Голубая лента"

В Исаклах прошел экологический карнавал "Голубая лента"

На рынке на ул. Физкультурной "накрыли" торговцев сетями

На рынке на ул. Физкультурной "накрыли" торговцев сетями

Самарские строители-нефтяники вновь приняли участие в акции "Лес Победы"

Самарские строители-нефтяники вновь приняли участие в акции "Лес Победы"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5