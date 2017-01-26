В Самарской области из-за похолодания объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение в связи с аномально холодной погодой, сообщает приволжское УГМС.
C 26 по 31 января среднесуточная температура воздуха будет ниже климатических значений на 9 градусов и более.
В четверг, 26 января, местами пройдет небольшой снег, местами умеренная метель, температура воздуха ночью составит -13… -18°C, местами до -23°C. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м/с. Днем температура воздуха составит -11… -16°C. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
В пятницу, 27 января, ночью местами небольшой снег. Столбик термометра опустится от -14 до -19°C, местами до -24°C. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температура воздуха составит -11… -16°C. Ветер северный 6-11 м/с. На дорогах гололедица.
В субботу, 28 января, синоптики обещают облачную погоду, небольшой снег. Ночью похолодает до -14… -29°C, днем -11… -16°C. Ветер западный 6-11 м/с. На дорогах гололедица.
Последние комментарии
Отводите душу с удочкой (поплавковой, донкой), не более 2 крючков
Да, зпретите рыбалку до ноября,идиоты!раками на каждом углу торговать можно,просто какой то чинуша взятку получает за это.а мне с удочкой посидеть, душу отвести, запрет!СВОЛОТЫ!
Заметьте, не первый год!
Приукрашивают Бузулукский бор перед "похоронами"? Промышленная добыча нефти уничтожит бор и тогда на Самарский и другие регионы Поволжья и Предуралья двинутся 70,0 миллионов тонн песка, сейчас удерживаемые корневой системой деревьев бора и исчезнет естественная преграда ураганам, пылевым бурям и суховеям из Кахахстана. Это будет глобальная экологическая катастрофа ради миллиардных барышей олигархам ЗАО "Антипинский НПЗ"
Согласен с Алексеем полностью. После трала остается пустыня. И это не считая километров сетей , которыми эти барыгобизнесмены уставили всю Волгу и др. водоемы , и им параллелен нерест . Кому война, а кому мать родна. Мелочь на муку, крупняк на рынок. Досадно что штрафы и сроки мизерные. Да и дел на них раз два и обчелся.