В ЭКО пациентов пугает, в основном, неизвестность

На приеме у врача диагноз "бесплодие" для большинства пациенток звучит как приговор. И предложение пройти процедуру ЭКО многими воспринимается настороженно. Мы расспросили пациентку М., которая недавно прошла программу экстракорпорального оплодотворения в Самаре, о том, как она решилась на ЭКО и каких результатов удалось достичь в борьбе с бесплодием.

- Какова была ваша первая реакция на диагноз "бесплодие"?

- Нам долго не ставили этот диагноз. Разные врачи советовали разные вещи, но беременность так и не наступала… Мы смирились уже со всеми диагнозами, нас они не пугали. Если честно, просто устали ждать. Мы очень хотели ребенка, и нам нужен был положительный результат.

- Легко ли вы решились на программу ЭКО?

- Очень легко! Я сходила к врачу-репродуктологу в Ульяновске, и она мне впервые порекомендовала ЭКО. Сказала даже, что есть государственная программа по полису ОМС. Когда я вышла из ее кабинета, то уже знала, что мы это сделаем! Мы с мужем легки на подъем. Я рассказала ему, и он сразу меня поддержал. Так и решили - в один день. В июле я была на приеме у своего врача, а в ноябре уже приехала к вам, в Самару.

- Какие сложности были при подготовке к ЭКО по ОМС? Долго ли ждали направления?

- В Ульяновской области с момента подачи заявления до выдачи направления проходит не более двух недель, то есть все происходит очень быстро. Главное - следовать инструкциям, вовремя сдать все анализы по списку. Мне было несложно: я умею работать с бумагами и не стесняюсь спрашивать врачей обо всем, что мне непонятно. Так что все и случилось - достаточно быстро и без проблем.

- Что больше всего пугало в ЭКО? Какие страхи подтвердились?

- Больше всего пугала неизвестность, незнание, как проходит процедура. Я просмотрела все видео-ролики этой процедуры и немного успокоилась. И еще очень боялась наркоза, но оказалось, что зря.

- Что было самое сложное за время программы ЭКО в физическом плане? В эмоциональном?

- Для меня самым сложным было нахождение одной в другом городе. Муж только иногда мог ко мне приезжать. В физическом плане были небольшие неудобства при гормональной стимуляции. Немного доставляли дискомфорт анализы, которых было проведено огромное количество. Я не очень хорошо переношу эти процедуры. Но и к этому привыкаешь.

- Что помогало настроиться на успех?

- Я приехала в Самару с мыслью, что уеду беременной. У меня была четкая цель. Главное - верить! И думать только о хорошем. Я живу по принципу: если очень захотеть - обязательно получится!

- Что посоветовали бы тем, кто только думает об ЭКО?

- Ничего не бояться и действовать! Ведь если вы будете сидеть на месте, никто за вас этого не сделает. А возможность родить здорового малыша стоит любого риска! Тем более что с командой высококвалифицированных врачей этот риск сводится к минимуму. Желаю всем смелости, терпения и двух полосочек на тесте!

Анастасия Синицына, врач акушер-гинеколог (репродуктолог) клиники "Мать и дитя - ИДК".

- На приеме мы с пациентами много времени уделяем именно разговорам. На мой взгляд, чаще всего людей пугает неизвестность. Для партнеров очень важно получить полную информацию о программе ЭКО, чтобы понять, что и как будет с ними происходить. Интересен для них и опыт других пар, уже прошедших через ЭКО. Конечно, такую информацию сложно получить, ведь на эту тему не принято говорить в обществе. Я уверена: опыт М. будет интересен многим, кто только собирается к репродуктологу или планирует ЭКО.