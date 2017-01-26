В Самаре на принудительное лечение отправят мужчину, убившего человека из-за 3000 рублей

В Самаре вынесен приговор 21-летнему парню, которого обвиняли в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

"11 января 2016 г. из-за невыплаченного долга 3 тыс. руб. произошла ссора между тремя мужчинами,- рассказали в СУ СК РФ по Самарской области. - Она переросла в драку, во время которой обвиняемый нанес двум оппонентам множественные ножевые ранения туловища. От полученных травм один из них скончался, а второй попал в больницу со множественными ранениями лица, туловища и конечностей".

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у подозреваемого обнаруживаются признаки временного болезненного расстройства психической деятельности.

На основании этого в суде решили, что мужчину необходимо направить на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.