В Самаре на принудительное лечение отправят мужчину, убившего человека из-за 3000 рублей

В Самаре вынесен приговор 21-летнему парню, которого обвиняли в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
"11 января 2016 г. из-за невыплаченного долга 3 тыс. руб. произошла ссора между тремя мужчинами,- рассказали в СУ СК РФ по Самарской области. - Она переросла в драку, во время которой обвиняемый нанес двум оппонентам множественные ножевые ранения туловища. От полученных травм один из них скончался, а второй попал в больницу со множественными ранениями лица, туловища и конечностей".
Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у подозреваемого обнаруживаются признаки временного болезненного расстройства психической деятельности.
На основании этого в суде решили, что мужчину необходимо направить на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!