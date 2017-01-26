В Самаре предпринимателя подозревают в неуплате налогов

В Самаре завершено расследование уголовного дела директора ООО, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
По версии следствия, с 2012 по 2014 г. обвиняемый не представлял налоговую декларацию и не выплатил более 6,8 млн руб. налогов.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Кировского района Самары для рассмотрения.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
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Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.