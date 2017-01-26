В Самаре предпринимателя подозревают в неуплате налогов

В Самаре завершено расследование уголовного дела директора ООО, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

По версии следствия, с 2012 по 2014 г. обвиняемый не представлял налоговую декларацию и не выплатил более 6,8 млн руб. налогов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Кировского района Самары для рассмотрения.