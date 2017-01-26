В Самаре упавший с крыши снег попал на проходившую мимо девочку-подростка

В среду, 25 января, на ул. Гагарина, 111а в Самаре снег упал на проходившую мимо 17-летнюю девушку. Она получила травмы головы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.
По данным следствия, девушку незамедлительно доставили в больницу. Сейчас угрозы для ее жизни и здоровья нет.
По факту случившегося Советский межрайонный следственный отдел СК РФ начал доследственную проверку, назначено судебно-медицинское исследование для определения степени тяжести травм. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Прокуратура в свою очередь сообщает, что будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании и собственников квартир по очистке балконов и крыш дома от снега и наледи.
Последние комментарии
Читаешь ваш комментарий и удивляешься-сколько судей чужих жизней появилось. Вы не с администрации случайно? Вы вообще о чем? Мама ухаживает за ребенком, а мужу никто больничный не даст, НО ему придется сидеть дома и в большей степени из-за детей (они маленькие, а мама не сможет за ними бегать). А если ипотека или съем квартиры... не говоря уж о пресловутой еде и комунал.платежах - это все НЕ бесплатно. И когда у вас нет детей и вы понятие не имеете что это такое - лучше промолчите. А вообще ваш комментарий скорее все подставной/выдуманный. Как может человек прошедший через подобное писать такое коллеге по несчастью?!
Да уж все конечно займет время.. Александр , спасибо! Нам вы очень помогли!!!
Обалдеть... Сочувствую
Здравствуйте! Сотрудники "ПТС" рассказали Вам о том, как возместить ущерб через их страховой договор? Контакты оставили?
Жаль машину и время, которое придётся потратить на восстановление. Но убытки можно и нужно взыскать с виновника происшествия. Готов предложить свои услуги в качестве Вашего представителя в суде, благо, опыт решения подобных вопросов есть.