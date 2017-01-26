В Самаре упавший с крыши снег попал на проходившую мимо девочку-подростка

В среду, 25 января, на ул. Гагарина, 111а в Самаре снег упал на проходившую мимо 17-летнюю девушку. Она получила травмы головы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, девушку незамедлительно доставили в больницу. Сейчас угрозы для ее жизни и здоровья нет.

По факту случившегося Советский межрайонный следственный отдел СК РФ начал доследственную проверку, назначено судебно-медицинское исследование для определения степени тяжести травм. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура в свою очередь сообщает, что будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей компании и собственников квартир по очистке балконов и крыш дома от снега и наледи.