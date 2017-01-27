В Самаре мужчина похитил ноутбук у сожительницы

В ночное время в полицию Самары обратилась за помощью 32-летняя жительница областного центра. По словам заявительницы, сожитель открыто похитил у нее ноутбук. Инцидент произошел в квартире дома, расположенного на ул. Физкультурной в Советском районе города.

Оперативный дежурный ориентировал на поимку злоумышленника экипажи полиции, обеспечивающие безопасность граждан на городских улицах. Стражи правопорядка начали обследовать кварталы, прилегающие к месту происшествия. В результате грамотного организованных разыскных мероприятий подозреваемый по имеющимся приметам был задержан в кратчайшие сроки.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции доставили задержанного в отдел для дальнейшего разбирательства. В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 "Грабеж" Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие, сообщает облГлавк.