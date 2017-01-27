В Ленинском районе горели надворные постройки

В четверг, 26 января, в 19:29 в Самаре на ул. Льва Толстого горели надворные постройки на площади 20 кв.м.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 10 человек личного состава и двух единиц техники.

Возгорание было ликвидировано за семь минут. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает областное МЧС.