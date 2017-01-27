В Ленинском районе горели надворные постройки

В четверг, 26 января, в 19:29 в Самаре на ул. Льва Толстого горели надворные постройки на площади 20 кв.м.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе 10 человек личного состава и двух единиц техники.
Возгорание было ликвидировано за семь минут. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает областное МЧС.
Последние комментарии
Старший Дома должен следить,чтобы входы в подвал были закрыты круглосуточно!!! Бдительность прежде всего !!!
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора