Суд заменил "сызранскому Тайсону" ограничение свободы на реальный срок

Виталий Кондратенко, известный как "Сызранский Тайсон", неоднократно нарушал условия отбытия наказания, в связи с чем сотрудники сызранского филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Самарской области направили в мировой суд представление о замене неотбытой части наказания на лишение свободы.
Как сообщает прокуратура, 24 января постановлением мирового судьи неотбытая часть наказания в виде ограничения свободы по приговору в отношении Виталия Кондратенко заменена лишением свободы, пишет ktv-ray.ru.
Напомним, Кондратенко стал известен после того, как в Интернете широко разошлось видео, на котором запечатлено, как на кассе одного из сызранских супермаркетов он ни с того ни с сего бьет с разворота пенсионерку кулаком по лицу.
Вскоре подозреваемого задержали, но внятно объяснить свой поступок мужчина не смог.
9 ноября 2015 г. состоялся суд, который признал Кондратенко виновным и назначил ему 14 месяцев ограничения свободы. На протяжении этого времени мужчина не должен уезжать из Сызрани без согласования с надзорными органами; с 22:00 до 6:00 обязан быть дома (кроме случаев, когда иное необходимо по работе); также ему запрещено посещать места, где проходят культурно-массовые мероприятия; и он обязан дважды в месяц отмечаться у надзорных органов. Помимо этого, Кондратенко обязали выплатить потерпевшей в общей сложности 118 тыс. рублей. Фактически же он остался на свободе.
Надзорное ведомство сообщает, что за время отбытия наказания Кондратенко неоднократно нарушал условия отбытия наказания, в связи с чем сотрудники филиала по г. Сызрань ФКУ УИИ ГУФСИН России по Самарской области направили в мировой суд представление о замене неотбытой части наказания на лишение свободы.
Последние комментарии
А я поддерживаю заявителя. Судья Думан переквалифицировала статью обвинения вот по этому делу http://volga.news/article/429903.html с "Посредничества во взяточничестве" на "Мошенничество". Когда я ее спросила почему, она сказала, что потому что на самом деле подсудимые не могли предоставить услуги которые обещали, а обманывали. Хотя в материалах дела доказано, что подсудимые деньги передали кому обещали, да к тому же признавались, что помогали и другим "отмазаться" от армии за деньги
Надеюсь, что путем частичного сложения наказаний по вменяемым ей в вину преступлениям, конец своих дней она проведет за решеткой.
Верните Шуре Ломоносову тачку!
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!