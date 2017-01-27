На развитие сельских территорий области выделено почти 160 млн руб. из бюджета страны

Распоряжением правительства РФ на устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2017 г. выделены субсидии в размере 159,1 млн руб., сообщил сайт регионального минсельхоза.
Финансирование будет осуществляться по семи основным направлениям:
- развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности - 2,8 млн руб.;
- развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности - 2,7 млн руб.;
- развитие газификации в сельской местности - 4,6 млн руб.;
- развитие водоснабжения в сельской местности - 11,8 млн руб.;
- реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности - 80,6 млн руб.;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - 55,3 млн руб.;
- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, - 1,5 млн рублей.
Всего субсидии в рамках Федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г." выделены в размере 8,3 млрд руб. и распределены между бюджетами 54 регионов России.
Указанная федеральная целевая программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов российских регионов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия программы направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности.