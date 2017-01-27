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Экономическая политика Экономика и бизнес

На развитие сельских территорий области выделено почти 160 млн руб. из бюджета страны

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Распоряжением правительства РФ на устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2017 г. выделены субсидии в размере 159,1 млн руб., сообщил сайт регионального минсельхоза.

Финансирование будет осуществляться по семи основным направлениям:

  1. развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности - 2,8 млн руб.;
  2. развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности - 2,7 млн руб.;
  3. развитие газификации в сельской местности - 4,6 млн руб.;
  4. развитие водоснабжения в сельской местности - 11,8 млн руб.;
  5. реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности - 80,6 млн руб.;
  6. улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, - 55,3 млн руб.;
  7. грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, - 1,5 млн рублей.

Всего субсидии в рамках Федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г." выделены в размере 8,3 млрд руб. и распределены между бюджетами 54 регионов России.

Указанная федеральная целевая программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов российских регионов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия программы направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности.

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Сергей Лапшин 29 ноября 2016 11:10 Налог на водный транспорт может вырасти на 50-194%

Ракитин,Киселев-вы в пустыне живете? А САМАРЧАНЕ выросли на Волге.И катер для них не роскошь,а отдых на природе с семьей.Убавьте свои зарплаты и откаты за голосование-сумма получится внушительнее,правда в бюджет все равно не попадет.И такой вопрос без обсуждения народом вы принимать не в праве.Оренбурскую область в пример привели еще Сахару назовите.

Артем М. 20 октября 2016 19:19 На освобождение Ленинского района от аварийных деревьев потратят 1,6 млн рублей

А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 12:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Ekaterina Dronova 21 января 2016 12:35 Власти Самары изымают под муниципальные нужды дом на Самарской, 114

Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?

Александр Калинкин 08 октября 2015 13:55 Мэрии Тольятти поручено проработать вопрос о перепрофилировании рынка "Ставр"

Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...

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