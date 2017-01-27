Хозяйства Самарской области начали вывоз минеральных удобрений, сообщил сайт регионального минсельхоза.
По состоянию на 26 января сельхозпредприятиями вывезено 3,3 тыс. т в действующем веществе.
Потребность региональных сельхозтоваропроизводителей в минеральных удобрениях на период проведения весенних полевых работ составляет 24,8 тыс. т в действующем веществе.
Большая часть закупок минеральных удобрений будет производиться посредством Обшаровской и Подбельской агрохимических баз.
Наиболее активную работу в этом направлении ведут хозяйства Хворостянского, Камышлинского и Сызранского районов.
С 1 февраля 2017 года для самарских аграриев стоимость аммиачной селитры составит 13,7 тыс. руб./тонна. Гранулированный сульфат аммония сельхозтоваропроизводители губернии смогут приобрести по цене 11,8 тыс. руб./т, кристаллический - 10,6 тыс. руб./тонна.
Последние комментарии
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
уничтожали лобстеров путём поедания? )))
отравленные поди))