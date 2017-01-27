16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области восстанавливают полный цикл производства семенного картофеля На месте самарского "Дома мебели" откроется "Перекресток" "Гранд Корус" не стал покупать имущество "Сызраньмолоко" В Самарской области в 2016 году было собрано 416,5 тыс. тонн картофеля Россельхозбанк и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке 5%

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Хозяйства Самарской области начали вывоз минеральных удобрений

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 86
Версия для печати

Хозяйства Самарской области начали вывоз минеральных удобрений, сообщил сайт регионального минсельхоза.

По состоянию на 26 января сельхозпредприятиями вывезено 3,3 тыс. т в действующем веществе.

Потребность региональных сельхозтоваропроизводителей в минеральных удобрениях на период проведения весенних полевых работ составляет 24,8 тыс. т в действующем веществе.

Большая часть закупок минеральных удобрений будет производиться посредством Обшаровской и Подбельской агрохимических баз.

Наиболее активную работу в этом направлении ведут хозяйства Хворостянского, Камышлинского и Сызранского районов.

С 1 февраля 2017 года для самарских аграриев стоимость аммиачной селитры составит 13,7 тыс. руб./тонна. Гранулированный сульфат аммония сельхозтоваропроизводители губернии смогут приобрести по цене 11,8 тыс. руб./т, кристаллический - 10,6 тыс. руб./тонна.

Что поможет подъему авторынка?

архив опросов

АПК&Пищепром №10

АПК&Пищепром №9

АПК&Пищепром №8

АПК&Пищепром №7

АПК&Пищепром №6

АПК&Пищепром №5

АПК&Пищепром №4

АПК&Пищепром №3

АПК&Пищепром №2

АПК&Пищепром №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Пётр Фескин 15 декабря 2016 14:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

SM TV 01 октября 2016 08:05 Племзавод "Кряж" ждет решения своей судьбы

В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 13:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

Евгений Сапунов 18 августа 2015 15:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 14:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

Фото на сайте

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

"Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

ОАО "Тепличный" запустил новую теплицу по выращиванию томатов

Василий Синяков разработал корм, который усваивается на 95 процентов

Василий Синяков разработал корм, который усваивается на 95 процентов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5