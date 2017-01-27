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Молодежная политика Общество

Стройотряд Самарского университета впервые отправится на космодром Восточный зимой

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зимняя студенческая стройка "Космодром Восточный-2017" стартует 30 января и продлится до 10 марта. В этом году к строительным работам приступят 80 бойцов студенческих строительных отрядов из разных регионов страны.

Из Самары в суровые условия зимней стройки отправляются 13 бойцов отряда "Эридан" — это студенты с первого по пятый курс Института авиационной техники, Института двигателей и энергетических установок, Института ракетно-космической техники, Института информатики, математики и электроники Самарского университета.

Они будут трудиться на объектах наземной космической инфраструктуры Восточного, не участвовавших в первом запуске ракеты-носителя, и в городе Циолковский.

Университетские стройотряды — традиционные участники главной космической стройки страны. С лета 2014 года около 70 студентов Самарского университета внесли свой вклад в реализацию одного из самых масштабных проектов страны.

За это время стройотрядовцы смогли в буквальном смысле прикоснуться к грандиозной стройке, получить полезный жизненный и профессиональный опыт, а также укрепить свое финансовое положение. Кроме того, на площадке космодрома Восточный самарские студенты смогли лично пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным.

Отбор в участников предстоящей зимней трудовой смены начался в сентябре, в декабре проходили обучающие и организационные собрания, главное условие к допуску в команду — успешная сдача сессии. Командир команды Сергей Макаров отметил, что в нынешнем составе большинство новичков, только три человека едут на стройку не впервые.

"Для меня это уже пятая стройка, я езжу на Восточный с 2014 года и вижу, что поначалу многие отправляются просто, чтобы денег заработать, но, побывав там, ребята приезжают совсем другими. Там мы общаемся с другими отрядами, в свободное время проходят различные соревнования, спартакиады, конкурсы, интересные мероприятия, яркие выступления. Это сплачивает, зажигает внутренний огонь, и ребята готовы приезжать на стройку снова и снова. А еще приходит осознание того, что мы создаем будущее. Творим историю своими руками. Думаю, потом с гордостью будем детям своим рассказывать, что участвовали в строительстве Восточного", — делится своими впечатлениями руководитель команды Самарского университета Сергей Макаров.

Участие в строительстве инфраструктуры космодрома — одно из направлений стратегического партнерства Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева  и космодрома Восточный.

Самарский университет ведет подготовку высококвалифицированных кадров для космодрома и наукограда Циолковский. Здесь проходят производственные практики студентов институтов ракетно-космической техники, а также  двигателей и энергетических установок.

Пять выпускников университета: Денис Какаров и братья Полупан Дмитрий и Виталий, Николай Кондратьев и Тлек Бекешев — уже трудоустроились на Восточном. Они работают непосредственно в администрации космодрома, а также в подразделениях ведущих российских космических предприятий, таких как Корпорации ВНИИЭМ и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Кроме того, Самарский университет в партнерстве с Амурским госуниверситетом ведут подготовку специалистов для космодрома из числа местных жителей. Также вузы реализуют серию научно-исследовательских проектов в интересах ракетно-космической отрасли.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 11:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 18:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 18:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 11:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 08:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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