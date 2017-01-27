Тольяттинец не хотел отдавать ребенка жене и спрятал его в монастыре

Житель Тольятти не хотел отдавать ребенка бывшей жене и скрыл его на территории монастыря, сообщает УФССП по Самарской области.
После развода супругов на протяжении некоторого времени ребенок находился то с матерью, то с отцом. Но в один день "воскресный папа" не вернул несовершеннолетнего матери. В результате — судебное заседание, на котором было определено место жительства ребенка с матерью.
Не смотря на это, мужчина не хотел передавать ребенка бывшей жене. Более того, когда в отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, он выписался из квартиры, и скрылся в неизвестном направлении. Судебные приставы объявили исполнительный розыск ребенка. Мужчина постоянно менял свое местопребывание.
Взыскательница по исполнительному производству разместила пост в сети Интернет, в котором просила помочь людей в поисках ее ребенка. Вскоре женщине позвонили и сообщили, что ее ребенок находится в одном из монастырей Самарской области. Эту информацию она передала судебным приставам, которые незамедлительно выехали на место. Было установлено, что отец вместе с ребенком находятся на территории монастыря. Несовершеннолетний был передан матери. Решение суда исполнено.
Последние комментарии
хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом
лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер
Где наш Дед Мороз?
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Изба на волНах, это просто позор какой то. Ну нет в Самаре талантливых дизайнеров.))) Отдайте на разработку профессионалам из BBDO.