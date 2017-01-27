Тольяттинец не хотел отдавать ребенка жене и спрятал его в монастыре

Житель Тольятти не хотел отдавать ребенка бывшей жене и скрыл его на территории монастыря, сообщает УФССП по Самарской области.

После развода супругов на протяжении некоторого времени ребенок находился то с матерью, то с отцом. Но в один день "воскресный папа" не вернул несовершеннолетнего матери. В результате — судебное заседание, на котором было определено место жительства ребенка с матерью.

Не смотря на это, мужчина не хотел передавать ребенка бывшей жене. Более того, когда в отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство, он выписался из квартиры, и скрылся в неизвестном направлении. Судебные приставы объявили исполнительный розыск ребенка. Мужчина постоянно менял свое местопребывание.

Взыскательница по исполнительному производству разместила пост в сети Интернет, в котором просила помочь людей в поисках ее ребенка. Вскоре женщине позвонили и сообщили, что ее ребенок находится в одном из монастырей Самарской области. Эту информацию она передала судебным приставам, которые незамедлительно выехали на место. Было установлено, что отец вместе с ребенком находятся на территории монастыря. Несовершеннолетний был передан матери. Решение суда исполнено.