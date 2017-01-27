"Сызраньгаз" подозревают в злоупотреблении доминирующим положением

Самарское УФАС России возбудило дело в отношении ОАО "Сызраньгаз". Компанию подозревают в нарушении закона "О защите конкуренции", сообщает антимонопольная служба.

Основанием для разбирательства послужило заявление МП "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства" Шигонского района. Организация пожаловалась на неподачу газа в отопительные модули.

"Между МП "УК ЖКХ", ОАО "Сызраньгаз" и ООО "Газпром межрегионгаз Самара" был заключен трехсторонний договор поставки и транспортировки газа. Задолженность МП "УК ЖКХ" на дату начала отопительного сезона осенью 2016 года перед поставщиком ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и перед ГРО ОАО "Сызраньгаз" отсутствовала", - сообщает антимонопольное ведомство.

По сообщению УФАС, 22 сентября 2016 г. МП "УК ЖКХ" обратилось в "Сызраньгаз" и "Газпром межрегионгаз Самара" с просьбой произвести пуск газа в котельные и отопительные модули на время отопительного сезона 2016-2017 гг., в том числе и в отношении точек поставки на ул. Кооперативную, 8, 13.

"Газпром межрегионгаз Самара" пуск газа согласовал, но на начало отопительного сезона "голубое топливо" в отопительный модуль от ОАО "Сызраньгаз" не поступило.

"В действиях ОАО "Сызраньгаз" содержатся признаки нарушения статьи 10 закона "О защите конкуренции". Самарское УФАС возбудило дело в отношении ОАО "Сызраньгаз" по признакам злоупотребления доминирующим положением", - сообщает антимонопольное ведомство.