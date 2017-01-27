В Исаклинском районе пенсионерку подстрелили из кустарно изготовленного оружия

Утром 25 января у магазина в пос. Лесном Исаклинского района на 76-летнюю женщину по неизвестным причинам напал местный житель. Мужчина выстрелил в нее из кустарно изготовленного оружия, и пенсионерка попала в больницу с огнестрельным ранением ноги.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), вот только ответит ли мужчина за свои действия - неясно.

По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый состоит на учете у психиатра и в настоящее время отправлен на лечение в психоневрологический диспансер.