В Исаклинском районе пенсионерку подстрелили из кустарно изготовленного оружия

Утром 25 января у магазина в пос. Лесном Исаклинского района на 76-летнюю женщину по неизвестным причинам напал местный житель. Мужчина выстрелил в нее из кустарно изготовленного оружия, и пенсионерка попала в больницу с огнестрельным ранением ноги.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), вот только ответит ли мужчина за свои действия - неясно.
По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый состоит на учете у психиатра и в настоящее время отправлен на лечение в психоневрологический диспансер.
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Почему то не удивлен. И где контроль?
Как с вами можно связаться? Если можете, напишите мне в ВК или на почту alexandra-budaeva@mail.ru
Со мной произошла такая же ситуация 11 января, не далеко от улицы Шевченко. Я смогу описать внешность этого человека и назову марку машины.
Пару лет назад, летом ко мне на остановке маг. ВЦМ подъехала калина хэтчбэк темносиняя, тонированная,водитель опустил стекло и начал показывать свои причендалы. Сивый,худой очкарик.
Контроль везде необходим.