МЧС рекомендует жителям Самарской области не выходить на лед

В этом году зима нестабильна, низкие температуры сменяются резким потеплением и наоборот, в связи с чем опасность выхода на лед значительно возрастает.

"Во избежание несчастных случаев на водных объектах Главное управление МЧС России по Самарской области обращается к любителям зимней рыбалки, а также желающим пройтись по Волге и другим водоемам области - воздержаться от выхода на лед, - говорится в сообщении ведомства. - Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. А ведь такая беспечность может обернуться трагедией. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставляйте их одних, расскажите об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным".