В Самарской области капитально отремонтировано 1044 многоквартирных дома

По состоянию на 31 декабря 2016 г. в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) на 2015-2016 гг. на территории Самарской области отремонтировано 1044 дома.

Об этом сообщил сайт регионального Фонда капремонта.

Речьи идет о:

326 МКД - ремонт инженерных сетей;

451 МКД - ремонт крыш;

112 МКД - ремонт фасада;

85 МКД - ремонт лифтов;

66 МКД - разработка научно-проектной документации;

2 МКД - разработка проектно-изыскательских работ по фундаменту;

2 МКД - ремонт фундамента.

Собираемость взносов на капитальный ремонт в 2016 г. составила 90,1%. Почти 100% сборы показали такие муниципалитеты, как Богатовский, Челно-Вершинский, Борский, Отрадный, Клявлинский.

В Самаре собираемость взносов составляет 92%, в Тольятти - 89%.

Задолженность за частную собственность по Самарской области составила 2 467,6 млн рублей. Наиболее низкие сборы отмечаются в районах Елховском - 38,2%, Волжском - 47,8%, Ставропольском - 49,6%, Большеглушицком - 53,5%, Большечерниговском - 56,9%.

С целью повышения собираемости взносов проводится судебно-претензионная работа в отношении собственников помещений, имеющих задолженность. В 2016 г. жителям Самарской области было направлено 10,9 тыс. исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа на общую сумму 80,9 млн руб. из которых более 52 млн руб. взыскано. В адрес юридических лиц направлено 2796 претензий, а также 365 исковых заявлений о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт.

По результатам проведенной исковой деятельности взыскано свыше 180 млн рублей. По данным решениям неплательщики выплачивают также и судебные издержки. Иные дела находятся на рассмотрении в судах.

В 2016 г. региональным оператором начата работа по начислению пени за несвоевременную и неполную уплату взносов на капитальный ремонт.

Также Фондом капитального ремонта ведется претензионная и исковая работа с подрядными организациями, которые выполняют работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Так, в 2016 году Фонд направил подрядчикам 125 претензий. В основном они касались выполнения промежуточных работ, связанных с наличием замечаний, устранения вреда, причиненного собственникам в ходе проведения капитального ремонта. Более того, выставлялись штрафные неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств в срок по договору. Размер поступившей в Фонд неустойки составляет 8,1 млн рублей.

В рамках действующего краткосрочного плана в 2017 г. планируется отремонтировать порядка 1073 МКД. В 359 домах пройдет ремонт инженерных систем, в 468 - ремонт крыш, в 34 - ремонт или замена лифтового оборудования, в 207 - ремонт и утепление фасада и в пяти - ремонт фундамента.