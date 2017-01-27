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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самарской области капитально отремонтировано 1044 многоквартирных дома

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По состоянию на 31 декабря 2016 г. в соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД) на 2015-2016 гг. на территории Самарской области отремонтировано 1044 дома.

Фото: Фонд капитального ремонта Самарской области

Об этом сообщил сайт регионального Фонда капремонта.

Речьи идет о:

  • 326 МКД - ремонт инженерных сетей;
  • 451 МКД - ремонт крыш;
  • 112 МКД - ремонт фасада;
  • 85 МКД - ремонт лифтов;
  • 66 МКД - разработка научно-проектной документации;
  • 2 МКД - разработка проектно-изыскательских работ по фундаменту;
  • 2 МКД - ремонт фундамента.

Собираемость взносов на капитальный ремонт в 2016 г. составила 90,1%. Почти 100% сборы показали такие муниципалитеты, как Богатовский, Челно-Вершинский, Борский, Отрадный, Клявлинский.

В Самаре собираемость взносов составляет 92%, в Тольятти - 89%.

Задолженность за частную собственность по Самарской области составила 2 467,6 млн рублей. Наиболее низкие сборы отмечаются в районах Елховском - 38,2%, Волжском - 47,8%, Ставропольском - 49,6%, Большеглушицком - 53,5%, Большечерниговском - 56,9%.

С целью повышения собираемости взносов проводится судебно-претензионная работа в отношении собственников помещений, имеющих задолженность. В 2016 г. жителям Самарской области было направлено 10,9 тыс. исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа на общую сумму 80,9 млн руб. из которых более 52 млн руб. взыскано. В адрес юридических лиц направлено 2796 претензий, а также 365 исковых заявлений о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт.

По результатам проведенной исковой деятельности взыскано свыше 180 млн рублей. По данным решениям неплательщики выплачивают также и судебные издержки. Иные дела находятся на рассмотрении в судах.
В 2016 г. региональным оператором начата работа по начислению пени за несвоевременную и неполную уплату взносов на капитальный ремонт.

Также Фондом капитального ремонта ведется претензионная и исковая работа с подрядными организациями, которые выполняют работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Так, в 2016 году Фонд направил подрядчикам 125 претензий. В основном они касались выполнения промежуточных работ, связанных с наличием замечаний, устранения вреда, причиненного собственникам в ходе проведения капитального ремонта. Более того, выставлялись штрафные неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств в срок по договору. Размер поступившей в Фонд неустойки составляет 8,1 млн рублей.

В рамках действующего краткосрочного плана в 2017 г. планируется отремонтировать порядка 1073 МКД. В 359 домах пройдет ремонт инженерных систем, в 468 - ремонт крыш, в 34 - ремонт или замена лифтового оборудования, в 207 - ремонт и утепление фасада и в пяти - ремонт фундамента.

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Последние комментарии

Вася Пупкин 24 января 2017 23:09 Из парка Металлургов выселяют конюшню и приют для животных

хотелось бы напомнить радеющим за вид Самары перед иностранцами чиновникам, что наспех высаженными газонами и деревцами европейцев не удивишь, ибо Самара очень грязный, неухоженный, абсолютно не европейский город, а вот лошадки в центре иностранцам понравятся..так может не тратить миллиарды рублей впустую - а просто помочь этому нерадивому предпринимателю, обустроить конюшню, сделать маршруты для катания детей, да и позвать летом 2018 года иностранцев сюда...хоть что-то в Самаре будет с человеческим лицом

Вася Пупкин 24 января 2017 23:02 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

лучше наоборот и на месте обломков колизея разбить сквер

Артем stroysamaru 19 декабря 2016 19:25 Директор МП "Благоустройство": "Мы пересмотрели систему ежедневной уборки города"

Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?

Вера Дутлова 01 декабря 2016 17:00 Переживший пожар дом на улице Водников в Самаре планируется восстановить

Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20

Диана Руманова 28 ноября 2016 22:40 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?

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