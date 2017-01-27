В Большечерниговском районе погиб водитель Skoda, столкнувшийся с грузовиком

26 января в Большечерниговском районе в ДТП погиб автомобилист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 5:45 на 166 км дороги Самара - Большая Черниговка 45-летний водитель фуры Volvo, по предварительной версии полицейских, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda Rapid под управлением 52-летнего мужчины.

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб до прибытия врачей. Кроме того, травмы получил 50-летний пассажир большегруза. "Скорая" доставила его в больницу.