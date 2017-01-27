В Большечерниговском районе погиб водитель Skoda, столкнувшийся с грузовиком

26 января в Большечерниговском районе в ДТП погиб автомобилист, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 5:45 на 166 км дороги Самара - Большая Черниговка 45-летний водитель фуры Volvo, по предварительной версии полицейских, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda Rapid под управлением 52-летнего мужчины.
В результате аварии водитель легковушки от полученных травм погиб до прибытия врачей. Кроме того, травмы получил 50-летний пассажир большегруза. "Скорая" доставила его в больницу.
Последние комментарии
Уважаемые читатели ищу очевидцев Кто видел момент аварии сотрудники ГИБДД обвиняют водителя Скорой помощи в аварии в больницу его не доставляли его доставляли в ГИБДД для разбирательств думали что он пьяный Ну освидетельствование показала что Он трезвый уже полгода судимся может быть кто-нибудь видел откликнитесь
Спасибо!!!
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...