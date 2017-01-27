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Футбол Спорт

Итальянский специалист Гаэтано Петрелли потренировал вратарей "Крыльев Советов"

БЕЛЕК. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 января, после утренней работы в тренажерном зале тренерский штаб Вадима Скрипченко вечером провел игровое занятие, длившееся больше полутора часов.

Футболисты провели разминочные занятия, выполнили тактические упражнения и сыграли в футбол на половину поля, используя маленькие ворота. С голкиперами "КС" занимался итальянский специалист Гаэтано Петрелли, прибывший в расположение "Крыльев" утром.

В пятницу, 27 января, у самарцев запланированы две полноценные тренировки, сообщает официальный сайт клуба.

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