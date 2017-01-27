Страховые продукты от Сбербанка становятся все более востребованными

Возможность сохранить средства в случае непредвиденных обстоятельств позволяет чувствовать себя более уверенно и спокойно. Сбербанк предлагает несколько страховых продуктов, которые помогут сберечь деньги, имущество и время.
Продукт "Защита средств на банковских картах" пользуется популярностью у клиентов Сбербанка. Благодаря этому предложению появляется возможность защитить карту Сбербанка от утраты, использования третьими лицами, кражи наличных, снятых в банкомате; мошеннических действий в Интернете.
С помощью страховой программы "Защита близких" клиент может защитить родственников (детей, супруга или супругу, родителей, внуков) от риска получения травмы.
Другой популярной программой остаётся "Защита дома". Она позволяет защитить жилье и имущество от пожара, прорыва труб и других случаев, а также покроет ущерб, который может быть нанесен соседям в случае этих происшествий.
Для выезжающих на курорты действует программа "Страхование путешественников". Страховой полис соответствует всем требованиям визовых центров, защищает в случае болезни, утери документов и багажа вплоть до компенсации стоимости ski-pass в случае лавины на горнолыжном курорте или отмены поездки.
Оформить страховку просто - достаточно обратиться в офис Сбербанка с паспортом. Также клиенты могут оформить заявку онлайн на сайте sberbank.ru или через приложение "Сбербанк Онлайн".
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Последние комментарии
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.
Шесть правил, которые в принципе должны быть понятны на интуитивном уровне любому пользователю банковских карт. Ну а если не понятно что-то, то лучше ничего не делать и позвонить в банк, так будет проще для всех.
предчувствует отзыв лицензии (в понедельник Пробизнесбанк лишат лицензии), а потом работу не найти с черной меткой.