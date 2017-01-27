Страховые продукты от Сбербанка становятся все более востребованными

Возможность сохранить средства в случае непредвиденных обстоятельств позволяет чувствовать себя более уверенно и спокойно. Сбербанк предлагает несколько страховых продуктов, которые помогут сберечь деньги, имущество и время.

Продукт "Защита средств на банковских картах" пользуется популярностью у клиентов Сбербанка. Благодаря этому предложению появляется возможность защитить карту Сбербанка от утраты, использования третьими лицами, кражи наличных, снятых в банкомате; мошеннических действий в Интернете.

С помощью страховой программы "Защита близких" клиент может защитить родственников (детей, супруга или супругу, родителей, внуков) от риска получения травмы.

Другой популярной программой остаётся "Защита дома". Она позволяет защитить жилье и имущество от пожара, прорыва труб и других случаев, а также покроет ущерб, который может быть нанесен соседям в случае этих происшествий.

Для выезжающих на курорты действует программа "Страхование путешественников". Страховой полис соответствует всем требованиям визовых центров, защищает в случае болезни, утери документов и багажа вплоть до компенсации стоимости ski-pass в случае лавины на горнолыжном курорте или отмены поездки.

Оформить страховку просто - достаточно обратиться в офис Сбербанка с паспортом. Также клиенты могут оформить заявку онлайн на сайте sberbank.ru или через приложение "Сбербанк Онлайн".

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка - на сайте банка www.sberbank.ru.

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