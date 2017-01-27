Старт нового сериала от Marvel покажут на экранах кинотеатров

9 февраля первую серию нового сериала "Легион" покажут в формате российской кинотеатральной премьеры. Уникальную возможность жителям сразу 36 городов, включая Самару, подарят телеком-оператор "Дом.ru" и телеканал FOX HD.
Новый сериал популярной студии Marvel Television - это спин-офф к "Людям Икс", рассказывающий о приключениях мутанта Легиона. Главный герой, сын профессора Икс, начинает осознавать свои сверхспособности. Сценарист сериала Ной Хаули известен своей работой над "Фарго", а продюсер Брайан Сингер снял четыре фильма про "Людей Икс".
В Самаре посвящение в "Люди Икс" пройдет в кинотеатре "Киномакс" (ул. Аэродромная, 47А), начало - в 19.00. Фанатов комиксов ждут незабываемая фотосессия с супергероями, тематическая викторина и подарки от организаторов. Вход на развлекательную программу свободный, на показ - только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно получить в группе "Дом.ru" в "ВКонтакте" (http://vk.com/domru_ru), а также в розыгрышах в социальных сетях и популярных СМИ.
"Уже пятый год "Дом.ru" в партнерстве с мировыми и российскими каналами радует поклонников кинематографа премьерными показами топовых фильмов и сериалов. В прошлом году вместе с FOX HD мы собрали более 12 тысяч зрителей на показ финальной серии 6-го сезона "Игры престолов". Мы рады продолжить эту традицию и показать старт одного из самых ожидаемых сериалов года на больших экранах", - отмечает директор по маркетингу "Дом.ru" Андрей Чазов.
Телеканал FOX HD доступен в сети цифрового ТВ "Дом.ru TV". Следить за развитием сюжета "Легиона" можно с 9 февраля по четвергам в 19: и 22:00 мск. Всего в сети "Дом.ru TV" - 33 канала фильмовой и сериальной тематики, 11 из которых транслируются в современном HD-формате.
Генеральным информационным партнером показов выступает ведущий российский портал о кино "КиноПоиск", партнером - сеть кинотеатров "Киномакс", радиостанция "Европа Плюс", информационный портал "ВолгаНьюс", новостной портал "ПроГородСамара".
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?