Старт нового сериала от Marvel покажут на экранах кинотеатров

9 февраля первую серию нового сериала "Легион" покажут в формате российской кинотеатральной премьеры. Уникальную возможность жителям сразу 36 городов, включая Самару, подарят телеком-оператор "Дом.ru" и телеканал FOX HD.

Новый сериал популярной студии Marvel Television - это спин-офф к "Людям Икс", рассказывающий о приключениях мутанта Легиона. Главный герой, сын профессора Икс, начинает осознавать свои сверхспособности. Сценарист сериала Ной Хаули известен своей работой над "Фарго", а продюсер Брайан Сингер снял четыре фильма про "Людей Икс".

В Самаре посвящение в "Люди Икс" пройдет в кинотеатре "Киномакс" (ул. Аэродромная, 47А), начало - в 19.00. Фанатов комиксов ждут незабываемая фотосессия с супергероями, тематическая викторина и подарки от организаторов. Вход на развлекательную программу свободный, на показ - только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно получить в группе "Дом.ru" в "ВКонтакте" (http://vk.com/domru_ru), а также в розыгрышах в социальных сетях и популярных СМИ.

"Уже пятый год "Дом.ru" в партнерстве с мировыми и российскими каналами радует поклонников кинематографа премьерными показами топовых фильмов и сериалов. В прошлом году вместе с FOX HD мы собрали более 12 тысяч зрителей на показ финальной серии 6-го сезона "Игры престолов". Мы рады продолжить эту традицию и показать старт одного из самых ожидаемых сериалов года на больших экранах", - отмечает директор по маркетингу "Дом.ru" Андрей Чазов.

Телеканал FOX HD доступен в сети цифрового ТВ "Дом.ru TV". Следить за развитием сюжета "Легиона" можно с 9 февраля по четвергам в 19: и 22:00 мск. Всего в сети "Дом.ru TV" - 33 канала фильмовой и сериальной тематики, 11 из которых транслируются в современном HD-формате.

Генеральным информационным партнером показов выступает ведущий российский портал о кино "КиноПоиск", партнером - сеть кинотеатров "Киномакс", радиостанция "Европа Плюс", информационный портал "ВолгаНьюс", новостной портал "ПроГородСамара".